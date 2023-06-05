Инновация Новака: он знает, что к чему

Страны ОПЕК+ в ходе двухдневной встречи определили параметры добычи сразу до конца 2024 года. На 2023 год квоты менять не стали, однако Саудовская Аравия объявила о дополнительном добровольном сокращении производства еще на 1 млн б/с с июля на месяц с возможностью продления этого решения. По подсчетам ТАСС, квоты для стран ОПЕК на 2024 год снижены на 422 тыс. б/с, а для стран «не ОПЕК» — на 971 тыс. б/с. При этом ОАЭ — единственная из стран альянса получили возможность увеличить разрешенный уровень производства на 200 тыс. б/с.

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«Это будет 1 млн баррелей нефти — не табака, не блинчиков, или чего-то еще», — сказал во время пресс-конференции саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман пообещал журналистам, что в предстоящий уикэнд будет обсуждаться «много всего», и это будет «захватывающе».

Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, пишет ТАСС, составит 1,393 млн б/с. Самое большое снижение разрешенного уровня добычи придется на Россию - она сможет производить 9,828 млн б/с, что на 650 тыс. б/с ниже текущей квоты. А с учетом добровольного сокращения добычи в 500 тыс. б/с, которое продлено до конца 2024 года, Россия будет добывать 9,328 млн б/с, уточнили в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака.

Сам вице-премьер в интервью «России–24» подчеркнул, что новое решение принято для обеспечения долгосрочных ориентиров нефтяного рынка, поддержания его стабильности и создания долгосрочной предсказуемости.

«Я напомню, это 2 млн б/с. Суммарно получается 3,66 млн б/с на себя взяли страны ОПЕК+ для того, чтобы обеспечить стабильную работу рынка перспективы, которые будут складываться до конца 2024 года относительно производителей, входящих в страны ОПЕК+", — сказал он.

Озабоченность — вещь не напрасная

«Стороны подтвердили критическую важность полного соблюдения условий сделки и необходимость компенсации теми странами, которые превышают свою квоту по добыче в соответствии с принятой на заседании таблицей в дополнение к уже установленным уровням производства нефти, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Представители стран ОПЕК+ всерьёз обеспокоены положением дел на нефтяном рынке, уверен Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. Казалось бы, говорит он, цена на нефть прочно удерживается выше 70 долл. за баррель, однако экспортеры решили принять превентивные меры по сокращению добычи черного золота вплоть до конца 2024 года.

«На мой взгляд, озабоченность представителей картеля не напрасны: спрос на нефть в ближайшие полтора года будет снижаться не только потому, что есть опасения мировой рецессии и неважных экономических показателей Германии, и не оправдывающих надежд Китайя, но и из-за развития «зеленой» энергетики. Затраты на производство батарей постоянно снижаются, а их эффективность растет», — констатирует аналитик.

В связи с этим Николай Переславский считает, что принятые меры крупными производителями нефти будут иметь краткосрочный или в лучшем случае среднесрочный эффект, а нисходящая или боковая тенденция продолжится. Вполне вероятен заход нефтяных цен в район 65 долл. за баррель на европейскую нефть марки Brent в третьем квартале 2023 года. Что касается российской нефти, она останется на прежнем уровне и ценовой дисконт по отношению к Brent будет сокращаться.

Не упадёт, но сильно не вырастет

На рынке энергоносителей сегодня утром преобладали покупки, что позволяет ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent прибавлять 1,2%, поднявшись в район 77 долларов за баррель, указывает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Поводом к позитивной динамике выступают результаты заседания ОПЕК+. Решение продлить соглашение на 2024 год и дополнительные ограничения на добычу для отдельных стран, позитивно восприняты рынком.

Это показывает, говорит эксперт, что страны ОПЕК и не входящие в организацию, но присоединившиеся к соглашению в рамках ОПЕК+, готовы своими действиями удерживать ценовую стабильность рынка. Зварич также отмечает, что еще в конце прошло недели рынок энергоносителей начал демонстрировать позитивную динамику, показав хороший рост в четверг и пятницу. В результате, в ожидании решения ОПЕК+ нефть марки Brent вернулась в диапазон 75–80 долларов за баррель.

«На наш взгляд, фактор соглашения ОПЕК+ в ближайшее время будет поддерживать рынок нефти, удерживая его в этом диапазоне. Однако, возможностей для роста цен на нефть не так много. Инвесторы опасаются, что жесткая денежно-кредитная политика в развитых странах может привести к переходу экономик отдельных стран — в частности, США — в рецессию, что скажется на спросе на нефть. В результате этот фактор будет сдерживать активность покупателей на рынке энергоносителей и не позволит нефти марки Brent выйти выше 85 долларов за баррель», — уверен аналитик.