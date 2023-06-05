Интервенции Минфина напугали рубль

Минфин объявил сегодня, что планирует в рамках бюджетного правила продать с 7 июня по 6 июля иностранную валюту в объеме 74,6 млрд руб. в эквиваленте или 2,6 млрд руб. в день. Это примерно в 1,8 раза больше, чем в заканчивающемся сейчас периоде.

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Сегодня на малоликвидных утренних торгах российская валюта дешевела, в паре с долларом подойдя вплотную к важной отметке 82 руб., выше которой в этом году курс пока закрепиться не может. С открытием же основной сессии, когда в торгах начинают принимать участие крупные игроки, рубль стал стремительно дорожать, и к полудню курс опустился до почти 81 руб. за доллар.

Новость от Минфина о продаже иностранной валюты приостановила укрепление рубля. На первый взгляд, рост интервенций в его поддержку должен стать благоприятным фактором, однако трейдеры обратили внимание на то, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого показателя в мае было отрицательным и составило -30,6 млрд руб. В абсолютном выражении эта сумма для бюджета невелика, но ранее Минфин прогнозировал, что объем недополученных в мае доходов от нефтегазового сектора составит всего 8,1 млрд руб. В июне министерство прогнозирует отставание от плана в размере 44 млрд руб.

При этом в мае цены на нефть держались на вполне приемлемом для нефтяных компаний и бюджета уровне. Поэтому некоторые трейдеры полагают, что либо в нефтегазовом секторе остаются скрытые для рынка проблемы, либо Минфин ошибается в планировании. Большинство экспертов считает, что бюджетное правило не в полной мере компенсирует изменение притока валюты на Московскую биржу в зависимости от полученных нефтегазовым сектором доходов. Поэтому рост валютных интервенций лишь притормозит снижение рубля при неизменности ситуации.

Ряд аналитиков предупреждает, что снижение выручки нефтянки вполне может привести к уходу курса выше 82 руб. за доллар. При таком сценарии к игре на понижение «россиянина» активно присоединятся отечественные валютные спекулянты.

Международные спекулянты также снижают ставки на рост рубля. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка объемы позиций трейдеров на укрепление рубля сокращаются с начала апреля. Сейчас эти данные стоит рассматривать лишь как индикативные. В реальных торгах на российском валютном рынке западные спекулянты участия не принимают — в Чикаго и Нью-Йорке торгуются расчетные контракты, то есть поставка «живого» рубля по ним не происходит.

Справедливости ради стоит отметить, что есть и группа аналитиков, которая позитивно смотрит на рубль в ближайшей перспективе. Одним из сильных драйверов роста рубля такие эксперты называют приближающийся срок выплаты дивидендов от «Лукойла», а потом — от «Роснефти». Для расчетов с акционерами они с высокой степенью вероятности продадут часть своих валютных резервов, что и поддержит рубль.

В предыдущие годы после окончания дивидендного сезона давление на рубль возрастало. Это было связано с тем, что иностранные инвесторы конвертировали значительную часть дохода и выводили его на родину. Сейчас принадлежащие недружественным нерезидентам дивиденды будут заморожены на их счетах.

Отечественные инвесторы также в основной своей массе не будут переводить дивиденды в валютные инструменты, поскольку рублевые вложения сейчас более безопасны и приносят больший доход.

В целом же ситуация на валютном рынке остается шаткой и неопределенной.

Трендовых движений пары доллар-рубль не было с 17 мая. Спекулянты застоялись и готовы активно присоединиться к движению пары в любую сторону.