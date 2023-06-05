Киев установил рекорд по количеству потерянных танков

В воскресенье, в День Святой Троицы, киевский режим устроил самую масштабную танковую атаку с момента начала боевых действий. В наступление были брошены две механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ. Как показывает съемка с БПЛА, преодолеть пераую линию обороны России смогли два танковых батальона, они углубились в тыл на 230 метров, после чего отступили, потеряв, согласно сообщению МО РФ, 16 танков и 21 бронемашину. Еще три бронемашины были уничтожены во время бегства. Бой продолжался несколько минут, таких единовременных потерь в бронетехнике Киев еще не видел.

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ВСУ силами 23-й и 31-й бригад пытались атаковать еще в трех пунктах, но не смогли осуществить прорыва и отступили без особых потерь. Все это происходило на участке фронта, который лежит на административной границе ДНР и Запорожской области.

Как пояснил «Эксперту» доктор военных наук Константин Сивков, танковый бой произошел на южно-донецком направлении, в районе Времьевского выступа на опушке лесополосы возле села Новодаровка Запорожской области.

С российской стороны бронетехнику ВСУ встречали те танки, которые стоят на этом направлении — не самые современные Т-72. Возможно, именно поэтому противник предполагал, что этот участок фронта является уязвимым. Однако в одном из сообщений Минобороны говорится, что на ближайшем к месту боя передовом пункте управления находился командующий объединенной группировкой войск — начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Из этого можно предположить, что о попытке прорыва именно в этой точке в Генштабе догадывались или знали.

«Обычно, потеряв 30-40 процентов танков, противник отказывается от дальнейшего наступления, так произошло и в этот раз», — сказал «Эксперту» Константин Сивков.

«Наступало как минимум 50 танков, — рассказывает действительный член Академии военных наук. — Это полнокровные два батальона формата НАТО, их поддерживала мотопехота двух бригад. Поэтому можно говорить о начале полноценного наступления ВСУ. По данным разведки, к нему подготовлено около 300 танков, и если одна шестая часть от этого количества брошена в разведку боем, то это однозначно говорит о серьезных намерениях врага».

По словам Сивкова, съемки с БПЛА показывают, что в попытке прорыва участвовала новая американская бронетехника и немецкие танки. «Если бы удалось пробить оборону в районе Новодаровки, то ВСУ усилили бы натиск и продолжили прорыв именно на этом участке фронта, - предполагает специалист. - Но враг подвергся комбинированному удару авиации, артиллерии, а завершила разгром врага наша танковая атака».

Неудача киевских войск, по мнению Сивкова, говорит о слабой разведке врага или о том, что наши специально заманили противника на Времьевский выступ.

«Противник стал ориентироваться на линии соприкосновения хуже, чем мы, он часто не знает, куда идти, и вынужден вести постоянную разведку боем, — говорит стратег. — Враг предполагал, что в районе Новодаровки будут благоприятные условия для прорыва, но получилось все иначе».

Как рассказал Константин Сивков, в этом бою Россия потеряла один танк — у Т-72Б3 сдетонировал боекомплект. Этот бой снимал и украинский дрон. И съемка горящего российского танка уже транслируется по киевскому телевидению. Свои горящие танки они не показывают. Соотношение потерь в танках — один к шестнадцати в одном бою — настолько катастрофично для ВСУ, что о факте боя киевское ТВ не сообщало, просто показали, что уничтожен российский танк.

По мнению аналитика, противник, скорее всего, попробует нащупать другое место для прорыва в районе все того же Времьевского выступа, но нельзя исключать, что прорыв большими силами готовится еще на одном направлении, которое специалист называть не стал.

Между тем, войска МО РФ в воскресенье не только оборонялись. Как сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ, в Славянске и Миньковке ДНР поражены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман» и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Темировка и Преображенка. В различных воскресных боестолкновениях уничтожено около тысячи военнослужащих ВСУ.