Ключевые руководители российского Polymetal ушли с постов из-за санкций

Весь топ-менеджмент Polymetal покидает подразделение компании в РФ — АО «Полиметалл» — в связи с санкциями, введенными в отношении российской структуры.

Как сообщает пресс-служба компании, в отставку подали гендиректор Polymetal Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок, а также вице-президент группы по стратегическому развитию Павел Данилин.

Поясняется, что Несис и Назимок сохранят текущие позиции в Polymetal International plc. и сосредоточат усилия на операционной деятельности структур группы, расположенных в Казахстане, а также на редомициляции компании в Международный финансовый центр Астана в этой стране. По окончании процесса редомициляции топ-менеджеры продолжат работать над планами по разделению активов по юрисдикциям, «как только это станет практически возможным, при полном соответствии всем применимыми санкциями».

«Павел Данилин, исполнительный вице-президент группы по стратегическому развитию, полностью прекратил свою трудовую деятельность в компании, АО “Полиметалл” и его дочерних обществах», — указывается в сообщении.

Отмечается, что управление активами в России делегировано руководителям АО «Полиметалл».

Как уточняет РБК, генеральным директором «Полиметалла» назначен Сергей Черкашин, ранее работавший замгендиректора по экономике; его заместителем по финансам будет Сергей Сальманов, до этого возглавлявший дирекцию бюджетирования, аналитического контроля и отчетности.

Polymetal основана в 1998 году в Санкт-Петербурге. В мае 2023 года власти США включили «Полиметалл» в санкционный список. В июле прошлого года компания объявила, что намерена разделить свои активы в РФ и Казахстане, также Polymetal решила сменить регистрацию с острова Джерси в международный финансовый центр «Астана» в Казахстане — 30 мая текущего года акционеры на внеочередном собрании одобрили это решение.