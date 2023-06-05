Минфин озвучил объем недополученных нефтегазовых доходов в мае и дал прогноз на июнь

Минфин РФ с 7 июня по 6 июля намерен направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 74,6 млрд рублей, ежедневный объем продаж будет эквивалентен 3,6 млрд рублей. В ведомстве указали, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого объема по итогам мая составило минус 30,6 млрд рублей. В июне этот показатель прогнозируется на уровне минус 44 млрд рублей.

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«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2023 года в размере -44,0 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2023 года составило -30,6 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2023 года по 6 июля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,6 млрд руб.», — сообщили в Минфине.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань – рубль» в рамках бюджетного правила стартовали 13 января. Все это время происходила только продажа валюты.

