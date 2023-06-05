Минобороны рассказало о пресечении попытки прорыва двух групп террористов в Белгородскую область

Киевский режим продолжает попытки проведения терактов в отношении мирного населения приграничных районов России, рассказали в Министерстве обороны РФ.

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«Вчера подразделениями Вооруженных Сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что 4 июня, около 13 часов по московскому времени, террористы под прикрытием интенсивного артобстрела мирных объектов попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия госграницы ЗВО террористические формирования были уничтожены, ликвидировано свыше 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль, подчеркнули в Минобороны РФ.

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«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов и уничтожены: боевая машина РСЗО "Град" в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории», — указывается в сводке министерства.

Также сообщается, что на Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп и уничтожено до 90 боевиков ВСУ; на Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, ликвидирована одна ДРГ.

На Донецком направлении активные боевые действия велись отрядом спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями первого армейского корпуса в районе Авдеевки, отмечается в сводке. На этом направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей и самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.

В районе населенного пункта Закотное (ДНР) сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, отметили в российском Министерстве обороны.