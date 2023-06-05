«Начнем с Мариуполя»: глава Минтранса рассказал о развитии портов Новороссии

На рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр транспорта Виталий Савельев рассказал, как будет обеспечиваться транспортная доступность новых регионов России. Помимо развития автомобильного и железнодорожного сообщения, по его словам, планируется запустить аэропорты в Мариуполе, Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье, и восстановить былую мощность морских портов в Мариуполе и Бердянске, передает пресс-служба Кремля.

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«В Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в прошлом году было капитально отремонтировано 594 километра дорог, была сделана укладка 6,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В этом году мы планируем 761 километр. 16 объектов в прошлом году – это искусственные сооружения, в этом году 26 объектов мы также сделаем. Деньги у нас есть. В прошлом году мы потратили 53 миллиарда рублей, в этом году у нас практически 75 миллиардов рублей, и примерно в таком же объеме мы выполняем работы в 2024 и 2025 годах», — рассказал Савельев.

В прошлом году реестр морских портов России пополнили еще два — в Мариуполе и Бердянске. По словам министра, уже проведены работы по обследованию их территорий, снята минная опасность, сейчас проходят восстановительные работы. В порту Мариуполь 22 причала, из них 14 — в рабочем состоянии. Порт имеет достаточно большую глубину – восемь метров. Сейчас его текущая мощность – 3,4 млн тонн, но в 2014 году, по статистике, он переваливал 15,5 млн тонн грузов. Порт «достаточно серьезный», и он будет полностью восстановлен, подчеркнул Савельев. Мощность порта Бердянск, по его словам, на сегодняшний день составляет 1,5 млн тонн (3,5 млн в 2014 году), у него семь рабочих причалов из девяти, глубина — пять-восемь метров.

«В наше общее развитие также попадают пять аэропортов: это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт. Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения», — отметил министр.

