Названы лучшие ESG проекты России

1 июня в Radisson Resort, Zavidovo состоялось подведение итогов Программы «Лучшие ESG проекты России» и награждение компаний, реализующих экологическое, социальное и корпоративное управление в рамках своего бизнеса.

Перед торжественным объявлением победителей прошел Форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие», который собрал в трех залах лучших экспертов в области корпоративного управления, экологии и социальных инициатив. В программе мероприятия обсуждались такие важные для современной экономики темы, как инклюзивность, разнообразие и гендерное равенство, перспективы экологической повестки и меры, применяемые для сохранения планеты. В жарких дебатах рождались новые идеи, вспоминались старые, но хорошо забытые истины, становились очевидными недостатки и способы их устранения. По практически единодушному мнению участников, подобные мероприятия воспринимаются как глоток свежего воздуха, возможность установления контакта с единомышленниками и площадка для поиска новых идей для воплощения. Форум дал понять, что бизнес и общество едины в главном: устойчивое развитие России – наше общее дело, настоящее и будущее страны.

В оргкомитет поступило более 400 заявок от претендентов на звание лучшего проекта, однако только самые достойные были отмечены наградой. Лауреатами 2023 года стали: Авито, Группа QIWI, ПАО «ГМК Норильский никель», Ассоциация «Женщины в добывающей отрасли России» (WIM RU), ПАО «МегаФон», СБЕР, Торговая сеть «Пятёрочка», Siberian Wellness, Курорт Красная Поляна, ООО «Телекомпания Пятница!», ПАО «Газпром нефть», ООО «РСХБ Управление Активами», АО «Зарубежнефть», ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», ГК «Росводоканал», ВКонтакте, АО «Мосинжпроект».

Не все работодатели готовы нанимать сотрудников с РАС, однако те, кто это делает, с гордостью делятся успехами с коллегами по цеху. «Понятия “инклюзивность” и “разнообразие” неразрывно связаны друг с другом. Мы живем в быстро меняющемся мире, где растет понимание и принятие многообразия – многообразия во всем – в особенностях людей, видах их занятости, идеях и мнениях. Наш проект – пример того, как общество движется в сторону мира без ограничений, где каждый может найти свое место, быть социально включенным, работать и чувствовать свою нужность и важность. Рады быть причастными к этому», – отметила Анна Шапиро, директор по персоналу ГК «Урбантех».

Большинству людей Авито знаком как площадка для продажи товаров и услуг. Однако при подробном знакомстве с компанией можно узнать, какая большая, разносторонняя и неравнодушная к другим людям команда работает в организации. «Премия ESG для нас – знаковое событие, и мы рады, что коллеги отмечают наши заслуги. Партнерство с отрядом “ЛизаАлерт” – один из крупнейших наших проектов, развитием которого мы занимаемся второй год. Вместе мы находим новые возможности для повышения эффективности поисков, а также учим людей, как вести себя безопасно. Благодарим создателей премии за высокую оценку нашей совместной работы», – рассказал об одном из проектов компании Василий Лексин, ведущий менеджер продукта по ESG-направлению Авито.

Следование принципам устойчивого развития стало важным условием долгосрочной стабильности и процветания компании. Один из победителей Программы придерживается именно такой позиции. «“Наполни своё лето” – это первый на российском рынке массовый туристический продукт, созданный с учётом принципов устойчивого развития. Мы надеемся, что он убедит всех участников рынка в том, что будущее индустрии туризма тесно связано с охраной природы, созданием преимуществ для местных сообществ и внедрением практик устойчивого развития во все бизнес-процессы. В основе нашего подхода забота о людях и природе», – рассказала Яна Перепечаева, генеральный директор Курорта Красная Поляна.

За лучший ESG проект награду также получили: ООО «ГПМ Радио», Pадио Romantika, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, АО «АБ ИнБев Эфес», АО «Р-Фарм», ГК «Урбантех», ГК ЕЮС, Девелопер полного цикла «Сити21», Контур, ООО «Интермобилити.Ева», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Рельеф-Центр», ООО «Центр Инновационных Финансовых Технологий», Ермилов Денис Игоревич, Ланговая Татьяна Валерьевна, Деловой журнал «Профиль», ПАО КБ «Центр-инвест», РНКБ БАНК (ПАО), Рудометкин Василий Андреевич, OOO «Уральский завод противогололедных материалов», AXELOT, Men Today (Independent Media), Rambler&Co, СПАО «Ингосстрах», УК «Полюс».

Отправить впервые свой проект на оценку жюри всегда не легко, однако радость победы и эмоции от признания проекта того стоят. «Мы впервые принимаем участие в подобной Программе, и рады, что наша работа в области устойчивого развития отмечена членами жюри престижной Программы “Лучшие ESG проекты в России”. ESG – одно из ключевых направлений в работе “Ингосстраха”, и эта награда показывает значимость усилий компании для продвижения устойчивого развития в стране», – отметила Ирина Коликова, заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности «Ингосстраха».

Получение знаний от действующих практиков – то, что студенты и начинающие специалисты очень ценят. Ведь хорошее образование – это шанс получить высокооплачиваемую работу и внести свой вклад в будущее страны. «Контур создавал ФИИТ как качественный образовательный проект, который привлечет талантливых абитуриентов на Урал и даст студентам актуальные знания для работы в IT. Сейчас студенты ФИИТ работают во многих российских IT-компаниях: Контур, Яндекс, Naumen, Тинькофф. Проекту четыре года – летом на рынок выйдут первые выпускники. Такой подход к подготовке кадров выгоден всем: студенты получают знания от экспертов IT-отрасли, а рынок труда – сильных кандидатов. Мы рады, что жюри оценило вклад Контура в образование», поделилась Елена Рыбинская, руководитель образовательной программы ФИИТ.

«Мы уверены, что наш проект поможет существенно повысить качество подготовки новых специалистов в отрасли логистики. Первые наглядные результаты уже есть, и впереди еще больше достижений. Мы рады, что программа AXELOT LAB получила высокую оценку жюри и надеемся, что таким образом о инициативах Академии AXELOT и реальных результатах узнают другие вузы», – рассказал о сотрудничестве со студентами Артем Долгих, Директор по развитию бизнеса AXELOT.

В экспертный совет Программы входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: ТПП РФ, Деловая Россия, НИУ ВШЭ, Агентство стратегических инициатив, ОПОРА РОССИИ.