Овчинский: в Хорошево-Мневники приступили к строительству бизнес-центра

Бизнес-центр площадью 70 тыс.кв.метров, который планируют ввести в эксплуатацию в июне 2025 года в столичном районе Хорошево-Мневники, строится по графику. Застройщик – группа компаний ФСК уже приступил к монолитным работам на минус первом этаже. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Объект появится по городской программе создания мест приложения труда. После завершения строительства в бизнес-центре создадут 1,7 тыс. рабочих мест, сказал Овчинский. Инвестор вложит в проект 7,4 млрд рублей. На месте возведения центра уже залили фундамент и установили монолитные конструкции на минус третьем и втором этажах. Также начали монолитные работы на уровне минус первого этажа, добавил глава департамента.

В бизнес-центре будут помещения под магазины, кафе и рестораны. На подземном паркинге будет доступно более чем на 300 машино-мест. В комплексе установят современное IT-оборудование, включая FaceID, системы безопасности и аналитики, VR-мониторинг.

Строительство идет по графику, рассказал директор по развитию коммерческой недвижимости компании Сергей Пшеничников. Бизнес-центр располагается в пешей доступности от жилых домов, набережной и будущей станции метро. Его возводят параллельно другим очередям жилого комплекса ФСК, что позволит иметь полноценные рабочие места к моменту завершения проекта, подчеркнул директор по развитию.

Программа стимулирования создания мест приложения труда помогает обеспечить комплексную застройку районов. Девелоперы частично или полностью освобождаются от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, если инвестируют в создание новых рабочих мест.