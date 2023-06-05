Минфин США обрушит на рынки цунами гособлигаций

Возвращение Минфина на рынок — это не просто какое-то банальное явление, и здесь есть несколько причин. Во-первых, долговой рынок является ключевым звеном в работе финансовой системы, и в нормальном режиме Казначейство всегда занимает деньги, предоставляя участникам рынка новые и новые выпуски, а в мае этот механизм не работал.

Во-вторых, объем наличности в казне упал на прошлой неделе до 22,89 миллиардов долларов — минимума с 2015 года. Очевидно, что это приведет к резкому увеличению займов, то есть масштабному увеличению предложения и, соответственно, оттоку ликвидности из системы.

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По оценкам банка JPMorgan, общий показатель ликвидности к концу III квартала упадет на 1,1 триллиона долларов с примерно 25 триллионов долларов в начале 2023 года.

«Уже в понедельник Минфин начнет размещать несколько выпусков векселей на общую сумму примерно в 170 миллиардов долларов. Впрочем, с учетом погашения уже находящихся в обращении бумаг, объем новых заимствований на предстоящую неделю не так высок — около 65 миллиардов. Цунами размещений, по всем оценкам, будет только увеличиваться», — говорит старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Сейчас сложно предсказать, как будут вести себя рынки на этом фоне. Существуют различные покупатели краткосрочных казначейских векселей: банки, фонды денежного рынка и широкий круг покупателей, условно классифицируемых как «небанки». К ним относятся домашние хозяйства, пенсионные фонды и корпоративные казначейства.

У банков же сейчас по ряду причин ограниченный аппетит к казначейским векселям.

Но даже если банки не будут участвовать в этих аукционах, переход их клиентов от депозитов к казначейским обязательствам может нанести серьезный ущерб. Высока вероятность, что клиенты банков начнут выбирать краткосрочные обязательства Минфина вместо депозитов. Это может усугубить и без того непростую ситуацию в банковском секторе, который с момента краха SVB продолжает сталкиваться с оттоком депозитов, но здесь есть определенные нюансы.

«В последнее время мы видим достаточно много различных манипуляций с данными со стороны властей. Это отмечают очень многие эксперты с Уолл-стрит. Например, за последние 14 недель — с тех пор, как в SVB началась паника — фонды денежного рынка получили совокупный приток в размере 600 миллиардов долларов. В том числе на прошлой неделе — на 31,7 миллиардов долларов, до нового рекорда. И каждую неделю, когда мы видели приток средств на этот сегмент рынка, депозиты в банках снижались. Но в этот раз случилось чудо — как раз те самые манипуляции. Совершенно волшебным образом ФРС превратила отток депозитов из банков в размере 28 миллиардов долларов в приток на 102 миллиарда долларов — просто пересчитала с учетом сезонных корректировок. Теперь, реально есть отток депозитов, а формально приток. И это при том, что использование средств экстренной программы финансирования для банков достигло нового рекордного уровня. Для чего все это делается, на самом деле мало кому понятно, но то, что происходит на рынках в последние несколько недель, имеет все кризисные признаки», — говорит Стремоухов.

Действительно, отток ликвидности идет полным ходом. Мало того, что ФРС все еще активно проводит количественное ужесточение, высасывая примерно по 30 миллиардов в неделю, так еще и Минфин выйдет на рынок с огромным объемом займов, что лишь усилит процесс.

При этом не только данные по депозитам вызывают массу вопросов. Последний отчет по рынку труда удивил всех — он оказался слишком хорошим, чтобы быть правдой. Отклонение от прогноза Уолл-стрит составило на статистическом языке 6 сигм. При этом цифры не бьются практически ни с какими другими данными. Некоторые эксперты, решившие копнуть глубже, отметили, что большая часть рабочих мест приходится на тех людей, которые трудятся на нескольких работах — на одного человека может приходиться две или три платежные ведомости, то есть три рабочих места, и эти места, разумеется, низкооплачиваемые. При этом, несмотря на формальный бурный рост рабочих мест, безработица выросла.

В итоге, пусть даже и нарисованные, но сильные данные по рынку труда увеличивают вероятность того, что ФРС снова повысит ставку. Таким образом, к и без того ужесточающимся кредитным условиям добавится еще и более высокая ставка, что для рынка вряд ли может служить хоть каким-то позитивом.

Резюмируя, можно сказать, что финансовая система находится в крайне непростом положении, и в ближайшие месяцы ситуация станет еще напряженнее. Вопрос, для чего все это делается, остается открытым. Но лишь добавим, что на рынке ставок трейдеры по-прежнему уверены, что уже к концу лета ФРС не останется ничего, как начать снижать ставки, и процесс усилится к концу года.