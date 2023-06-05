Продажи новых легковых машин в РФ в мае выросли в 2,6 раза в годовом выражении

Продажи новых легковых машин в России в мае текущего года увеличились в 2,6 раза год к году и составили 72 171 автомобилей.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (АО «ППК») — совместного предприятия «Автостата» и оператора ЭПТС АО «Электронный паспорт».

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Отмечается, что в апреле на российском легковом рынке было реализовано 75 622 автомобилей — таким образом, в мае помесячное снижение составило 4,6%. Данные за январь-май не приводятся, однако сообщается, что по итогам пяти месяцев в РФ продано чуть более 322,5 тыс. «легковушек».

В представленной статистике учитываются данные о продажах всех присутствующих на рынке автобрендов, уточняется в материале. В нее также входит параллельный импорт — поясняется, что в данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые должны появиться 6 июня, этот фактор не принимается во внимание, в то время как на него приходится уже около 10% рынка. Кроме того, некоторые производители предоставляют АЕБ данные лишь поквартально.

В мае 2022 года, после начала ухода зарубежных автобрендов из РФ, российский легковой авторынок, согласно данным того же «Автостата», упал до 27,5 тыс. проданных новых транспортных средств.

Ранее «Эксперт» писал о том, что концерн «АвтоВАЗ» в прошлом месяце реализовал 23 904 машин, продемонстрировав четырехкратный рост продаж по отношению к маю 2022 года.