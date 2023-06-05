Goldman Sachs оценил эффект от сокращения добычи нефти Эр-Риядом

По мнению экономистов банка Goldman Sachs, цена нефти вырастет в зависимости от продолжительности действия одностороннего снижения добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн бар./д., объявленного 4 июня на саммите ОПЕК+ в Вене. Диапазон роста составит, считают в банке, от 1 до 6 долларов роста за баррель: чем меньше времени будет действовать снижение, тем, естественно, меньше поднимутся цены на нефть.
Аналитик Reuters Джон Кемп написал на прошлой неделе, что производственный сектор США уже семь месяцев подряд снижает объемы производства и официально находится в рецессии. Это привело к снижению спроса на дизельное топливо и другие виды средние дистилляты, а также снизило потребление электроэнергии.
В первый день новой рабочей недели цена нефти уже выросла приблизительно на 1%, пишет Oil Price. Это свидетельствует о том, что трейдеры ожидали новое снижение добычи нефти, как и прогнозировали аналитики.
«Хеджевые фонды ускорили продажу акций американских энергетических компаний на фоне снижения цен,- пишут авторы аналитической записки Goldman Sachs.- Эта продажа стала крупнейшей за 10 недель».
Банковские аналитики считают, что после саммита ОПЕК+ и решения Эр-Рияда короткие продажи сойдут на нет.
Старший вице-президент Rystad Energy по исследованиям нефтяных рынков Хорхе Леон полагает, что решение Саудовской Аравии о снижении добычи нефти на миллион баррелей в день с 1 июля окажет очень ограниченное кратковременное воздействие на цены на рынках, если оно не окажется достаточно продолжительным. Он объяснил в интервью АР, что это новое ограничение добычи обеспечивает «ценовое дно, потому что саудиты могут играть с ценами, сколько им угодно». Напомним, Саудовская Аравия – единственная среди крупных нефтедобывающих стран обладает способностью относительно безболезненно и быстро снижать или наращивать добычу нефти.
«Саудиты выполнили свою угрозу спекулянтам,- приводит Reuters объяснение основателя компании Black Gold Investors Гари Росса, который имеет в виду недавнее предупреждение министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана спекулянтам.- Они (саудиты) не скрывают, что их не устраивают цены и что они хотят их поднять».