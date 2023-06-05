Goldman Sachs оценил эффект от сокращения добычи нефти Эр-Риядом

По мнению экономистов банка Goldman Sachs, цена нефти вырастет в зависимости от продолжительности действия одностороннего снижения добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн бар./д., объявленного 4 июня на саммите ОПЕК+ в Вене. Диапазон роста составит, считают в банке, от 1 до 6 долларов роста за баррель: чем меньше времени будет действовать снижение, тем, естественно, меньше поднимутся цены на нефть.

Аналитик Reuters Джон Кемп написал на прошлой неделе, что производственный сектор США уже семь месяцев подряд снижает объемы производства и официально находится в рецессии. Это привело к снижению спроса на дизельное топливо и другие виды средние дистилляты, а также снизило потребление электроэнергии.