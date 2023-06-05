Роспотребнадзор предписал найти и изъять по всей России напиток, от которого погибли 18 человек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи алкогольный напиток «Мистер сидр», в результате отравления которым погибли уже 18 человек.

Соответствующее в распоряжение ведомство разослало в региональные управления, передает РБК.

«Принять меры по выявлению продукции, изготовленной ООО «Анди» и проведению исследования этой продукции», — говорится в документе. Управлениям Роспотребнадзора поручено выдать предписания о приостановке реализации этой продукции.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что в результате отравления суррогатом погибли 16 человек, еще 19 находятся в больнице. До этого в регионе сообщалось о девяти погибших.

Ранее пресс-служба СУ СК по Самарской области проинформировала о гибели двух женщин от отравления, предположительно, спиртосодержащим напитоком, который выпускает предприятие в Красноглинском районе Самары.

Задержан подозреваемый в связи с гибелью людей, 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области. «По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей», — уточняет ведомство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как пишет ТАСС, в Самарской области полицейские остановили фуру и нашли у водителя накладную на получение 18 тыс. л продукции «Мистер Сидр», которым отравились люди, а также коробки с пластиковыми кегами общим объемом 810 л. Полицейские выехали по адресу складского помещения, указанному в документах.