«Роза Хутор» и китайский курорт Тайву начнут обмениваться туристами

Руководство сочинского горного курорта «Роза Хутор» и китайского горнолыжного курорта Тайву (провинция Хэбэй) подписали меморандум о сотрудничестве. Планируется, что совместная деятельность увеличит турпоток между Россией и Китаем и укрепит дружеские связи между народами, сообщили в пресс-службе «Розы Хутор».

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Меморандум, в частности, предполагает обмен статистическими и справочными материалами для «лучшего понимания особенностей горнолыжного, горного, спортивного туризма соседних стран». Это в перспективе должно повысить узнаваемость «Розы Хутор» среди китайских любителей активного отдыха, а курорта «Таиву» — среди россиян.

«Популяризации наших курортов будет способствовать разработка и внедрение совместных скидочных программ, действие которых будет распространяться как на гостей "Таиву", так и на тех, кто приедет отдохнуть на "Розу Хутор". Например, в рамках одной из таких акций туристы, приобретающие недельный ски-пасс на одном из курортов, получают право на бесплатный недельный ски-пасс на курорте-партнере при условии проживания в гостинице, расположенной на этом курорте или в одной из гостиниц, рекомендованных его администрацией», — рассказал директор по международной деятельности горнолыжного курорта Таиву Джэки Ченг.

По словам заместителя гендиректора по международным отношениям и туризму «Розы Хутор» Сергея Хворостяного, сотрудничество с Китаем не только увеличит количество туристов, но и создаст отдельное направления делового туризма – «когда специалисты курортов будут посещать друг друга с целью повышения профессионального уровня, обмениваться передовыми методами эксплуатации и развития инфраструктуры курортов, обеспечения безопасности туристов, повышать уровень клиентского сервиса, мастерства горнолыжных инструкторов и горных проводников».

