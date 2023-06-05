Седьмая конференция для представителей «зеленого» бизнеса пройдет 22 июня

Вот уже семь лет подряд мероприятие становится деловой платформой для объединения экспертов области экологии, представителей компаний, занимающихся устойчивым развитием, экоактивистов и тех, кто продвигает идеи заботы о природе. В этом году конференция пройдет 22 июня в Moscow Country Club.

Экологическая политика – это неотъемлемая часть социальной ориентированности бизнеса. Компании должны осознавать свою ответственность за будущее планеты и принимать меры для стабилизации экологической ситуации, включая создание корпоративной эко-культуры. Это поможет не только сохранить природные ресурсы и биоразнообразие, но и сделать бизнес более успешным и конкурентоспособным в долгосрочной перспективе. Более того, организации, заботящиеся об окружающей среде и обществе в целом, могут рассчитывать на большую поддержку со стороны клиентов, партнеров, государства и широкой общественности.

Какие направления перспективны для привлечения капитала в эко-сферу? Где та тонкая грань между экологическим маркетингом и гринвошингом? За какими эко-профессиями стоит будущее? Как и где найти идеи для успешного экологического стартапа? Какие есть успехи в отечественной практике «зеленых» разработок? Сейчас это одни из самых насущных вопросов в области устойчивого развития, ответы на которые помогут найти авторитетные эксперты.

Спикерами конференции выступят более двадцати представителей компаний, в их числе:

Маргарита Буторина, директор по устойчивому развитию АО «Русская медиагруппа»;

Андрей Макаров, менеджер группы по оказанию услуг в области операционных рисков и устойчивого развития компании KEPT;

Александр Долгушин, заведующий кафедрой экономики устойчивого развития Московского университета им. С.Ю. Витте, к.э.н., магистр экологии и природопользования, член комитета по экологии ТПП РФ;

Анастасия Варлыгина, генеральный директор и сооснователь компании «Простое дело».

Финалом дня станет награждение победителей VII Премии ECO BEST. На торжественной церемонии гости узнают, какие компании и проекты за последний год признаны лучшими в области экологии, энерго- и ресурсосбережения.

В этом году организаторы подготовили много новинок и сюрпризов. Одно из главных новшеств – награда в обновленном дизайне, созданная из вторично переработанных материалов. А воплотил новую задумку в жизнь партнер Премии – компания «Термопласт-С».

Получить подробную информацию и стать участником эко-события можно, зарегистрировавшись по ссылке http://ecobest.pro/programma-2023/