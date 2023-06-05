СК сообщил о гибели девяти человек от отравления алкоголем в Ульяновской области

Девять человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области.

Об этом сообщает региональное следственное управление СКР. «В период с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, девять потерпевших скончались», — указывается в сообщении.

Ранее пресс-служба СУ СК по Самарской области сообщила о гибели двух женщин от отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они пили спиртосодержащий напиток «Сидр», который выпускает предприятие в Красноглинском районе Самары.

Задержан подозреваемый в связи с гибелью людей, 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области. «По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей», — уточняет ведомство. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).