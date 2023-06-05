Солнечная энергетика впервые превзошла угольную в Европе, но что-то пошло не так

Май запомнится сторонникам возобновляемых источников энергии в Европе надолго: впервые в Европе чистые солнечные панели произвели больше электроэнергии, чем угольные электростанции, работающие на грязном угле. Ожидается, что летом, когда солнце будет светить еще ярче, разрыв еще больше увеличится.

По мнению экологов и защитников окружающей среды, сделан большой шаг к замене ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, но резкий рост солнечной энергии обнажил и ряд слабых мест «чистой» энергетики, пишет Bloomberg. В самые солнечные майские дни цены на электроэнергию из-за превышения предложения над спросом становились отрицательными, а энергетические сети с большим трудом справлялись с резким увеличением потоков энергии. По мнению аналитика BloombergNEF Кесавартиния Саваримуту, Европа еще не готова к такому всплеску «чистой» энергии.

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С одной стороны, солнечная энергия представляет из себя быстрый и легкий способ решения энергетического кризиса, но с другой, она отличается сезонным характером: больше всего электроэнергии из энергии солнца вырабатывается летом, когда спрос на нее (электроэнергию) обычно снижается. Технологии же ее хранения или использования для производства водорода еще слишком слабо развиты. Кстати, это также означает, что ученые и инженеры знают, что дальше делать для развития возобновляемой энергетики.

Особенно сейчас бросается в глаза солнечный бум в Нидерландах, где на каждые сто тысяч жителей приходится свыше 100 МВт солнечных панелей, что вдвое больше, чем в солнечной Испании, и втрое больше, чем в Китае, который сейчас является лидером в солнечной энергетике.

В королевстве самая густая на планете солнечная сеть благодаря мощной и давней поддержке правительством солнечной энергетики. Домохозяйства получают разнообразные льготы за установку солнечных панелей на крышах.

После 24 февраля 2022 года голландский опыт очень востребован в Европе. Сейчас все на континенте «бредят» солнцем. Установка солнечных панелей на континенте многократно возросла. В мае, например, производство энергии выросло на 10% в годовом выражении и достигло рекордных 27 ТВт-час.

У солнечных панелей одно большое преимущество перед ветровой, гидро- и геотермальной инфраструктурной – быстрая и несложная установка. Главная задача – убедить домовладельцев или коммунальные компании превратить крыши домов в электростанции.

Несмотря на очевидные успехи в развитии солнечной и ветровой энергетики Евросоюзу понадобится еще много времени, сил и средств для достижения к 2050 году главной климатической задачи – обнуления углеродных выбросов в атмосферу. Еще сложнее задача в Германии, крупнейшем энергетическом рынке континента, правительство которой поставило цель создания безуглеродной энергетики уже к 2035 году.

Решение главной задачи находится в среднесрочной перспективе, между тем, решать проблему дисбаланса между спросом и предложением электроэнергии необходимо уже сейчас. В последние весенние выходные, например, в Германии, крупнейшем производителе солнечной энергии в Европе, было выработано рекордное количество солнечной энергии, а цены на электроэнергию опускались ниже 0 .

Кстати, отрицательные цены не такая уж и большая редкость, но раньше в большинстве случаев они опускались ниже 0 обычно в ветреные ночи из-за рекордного производства ветровой энергии.

Эксперты считают, что усиление ценовых качелей и низкие или отрицательные цены во время периодов пикового производства возобновляемой энергии могут подвергнуть инвестиции еще более сильному риску, считает Аксель Тиманн, глава крупнейшей европейской компании по производству солнечной энергии Sonnedix. Это еще одна из длинного списка проблем, стоящих на пути развития «чистой» и, в первую очередь, солнечной энергетики.