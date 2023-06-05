Температура воздуха в столичном регионе к концу недели будет на 3-4 градусов ниже нормы

На текущей неделе температура в Москве будет ниже нормы из-за холодных воздушных масс, будет преимущественно без осадков.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

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По словам специалиста, на протяжении всей недели мегаполис будет находиться под влиянием области высокого давления, поэтому существенных осадков не ожидается. «Но вхождение холодных воздушных масс будет обуславливать температуру ниже нормы. Она будет налаживаться: осадков нет, переменная облачность, солнышко будет, что очень приятно. Но все-таки не жаркое лето еще», — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что если 5 июня в Москве и по области еще проходят небольшие дожди, то со вторника по четверг осадков в столичном регионе почти не будет; 9 июня, в пятницу, возможен кратковременный дождь.

В ночь на 6 июня в столице ожидается 5-7 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 19-21 — это на два градуса ниже нормы. В среду, 7 июня, и в четверг, 8 июня, ночная температура будет составлять 8-10 градусов, а днем воздух прогреется до 21-23; примерно такая же температура установится в пятницу.

«Затем, по расчетам, опять погода будет без осадков, но все-таки понижение температуры, ночью плюс 5 — плюс 10, а днем плюс 17 — плюс 19 градусов, по области от плюс 16 до — плюс 21 градуса, а это значит, что температура будет 10 числа на 3-4 градуса ниже нормы», — предупредил научный руководитель Гидрометцентра. Он добавил, что значительного потепления не стоит ожидать и в воскресенье, 11 июня.