Туркменистан нарастил экспорт природного газа в КНР более чем на 20%

В марте 2023 года Туркменистан поставил в КНР примерно около 2,9 млрд куб. м природного газа, серьезно нарастив объемы экспорта по этому направлению.

Как отмечает информационно-аналитическое агентство Trend со ссылкой на официальные данные, объем поставок туркменского газа Китаю в первый месяц весны был на 20,8% больше, чем за тот же период 2022 года, когда было экспортировано 2,4 млрд куб. м.

В настоящий момент страна поставляет газ в КНР через три магистрали, идущие через Туркменистан, Узбекистан и Казахстан; общая пропускная способность газопроводов — 55 млрд куб. м газа в год.

В феврале прошлого года республика согласовала строительство четвертой линии газопровода, который будет соединять Туркменистан и Китай. Предполагается, что после запуска ветки объем ежегодных поставок газа из Туркменистана в КНР вырастет до 65 млод куб. м.

В прошлом году «Эксперт» писал, что Россия стала второй по совокупному (в трубопроводном и сжиженном виде) объему поставок природного газа в КНР, обогнав Австралию. В январе 2023-го РФ вышла на первое место по экспорту природного газа в Китай c показателем в 2,7 млрд куб. м. У Туркменистана и Катара в тот период он составил 2,2 млрд куб. м, у Австралии — 1,9 млрд куб. м.