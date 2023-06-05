В Кремле заявили, что следят за ситуацией в Киргизии, где сообщается о попытке госпереворота

В Москве отслеживают новости о задержаниях подозреваемых в организации возможного государственного переворота в Киргизии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, очень тревожные новости поступают», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

«Мы внимательно отслеживаем новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем», — добавил Песков.

Как пишет, в частности, 24.kg со ссылкой на источники, в Киргизии происходят массовые задержания участников возможного государственного переворота. Утверждается, что группа лиц, личности которых не раскрываются, готовила захват власти насильственным путем. Официальных комментариев из Бишкека пока не поступало.