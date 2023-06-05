В Минобороны РФ рассказали о срыве крупномасштабной атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины утром в воскресенье, 4 июня, начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Ведомство опубликовало кадры уничтожения военной техники, принимавшей участие в попытке наступления.

Уточняется, что в бой были введены 23 и 31 механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений; в общей сложности украинская сторона задействовала шесть механизированных и два танковых батальона.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», — поясняется в сообщении российского оборонного ведомства.

Подчеркивается, что украинское наступление успеха не имело. «В результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина», — рассказали в Минобороны.

Отмечается, что на одном из передовых пунктов управления находился командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.