В Японском и Охотском морях начались учения Тихоокеанского флота с участием свыше 11 тыс. военных

Свыше 60 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и более 11 тыс. военнослужащих примут участие в двухнедельных учениях в Японском и Охотском морях, которые стартуют 5 июня.

«В учении группировки сил ТОФ задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих», — сообщает пресс-служба флота.

Уточняется, что силы флота развернуты в назначенных районах и уже приступили к практической отработке задач согласно планам учений. Военным предстоит осуществить поиск и слежение за подводными лодками условного противника, а также выполнить учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами; корабельные тактические группы совместно с морской авиацией отработают организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей, а также вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.

Отмечается, что учения проводятся под руководством командующего ТОФ Виктора Лиины, который был назначен на эту должность в апреле.

