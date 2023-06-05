В Запорожской области сообщили о возобновлении активных боев у границы с ДНР

Активные боевые действия, которые начались еще накануне. возобновились ранним утром 5 июня в Запорожской области в районе села Времьевка.

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Враг бросил в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идет бой», — написал политик в своем Telegram-канале, пообещав вскоре опубликовать более подробные сведения.

Он уточнил, что ВСУ пытаются наступать в районе сел Новополь, Приютное, Новодаровка и Ровнополь рядом с Времьевкой у границы Запорожской области и ДНР.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что в воскресенье, 4 июня, Киев начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении; оно не увенчалось успехом, отметили в российском оборонном ведомстве.

В пятницу, 2 июня, глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что ВСУ сформировали ударную группировку войск для контрнаступления на Запорожском участке фронта. По словам Рогова, попытка атаковать на этом направлении станет «самоубийством для режима Зеленского и его боевиков».