Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинской сельхозпродукции до середины сентября

Европейская комиссия (ЕК) приняла решение продлить до середины сентября запрет импорта с Украины зерновых в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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По данным Польского агентства печати, ограничения касаются пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Мера была введена 2 мая, заменив односторонние решения Варшавы.

Этой весной польские фермеры начали выступать против поставок с Украины зерна, предназначенного для третьих стран. Аграрии жаловались на то, что низкокачественная сельхозпродукция оседает на территории Польши, в результате чего цены на зерно падают, разоряя местных производителей. Аналогичная проблема возникла и в ряде других стран Центральной и Восточной Европы.

В середине апреля Польша заблокировала экспорт агропродукции с Украины, такое же решение приняли Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. В начале мая Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в эти пять государств на срок до 5 июня, разрешив транзит и экспорт в остальные страны ЕС. В Киеве считают запрет на экспорт сельхозпродукции нарушением прежних договоренностей и призывают отменить решение.