Европейский газ не будет дешевым всегда

На рынке распространено мнение о том, что газ в Европе подешевел не из-за рыночных факторов, а по очевидной причине: вследствие падения спроса на топливо со стороны промышленных компаний, закрывающихся из-за кризиса. Так или иначе, но в последние недели газ в Европе действительно подешевел: 25 мая он впервые за два года опустился ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубов.

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И все же по итогам торгов в пятницу, 2 июня, стоимость фьючерсов в Европе выросла на 2% — до 260 долларов за тысячу кубометров, передает «Прайм». Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 255 долларов за тысячу кубометров (–0,2%). Ценовой минимум составил 254,6 доллара (–0,4%), максимум — 266,2 доллара (+4,5%). Последние фьючерсы торговались по 260,9 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 255,6 доллара за тысячу кубометров.

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В США фьючерсы на природный газ упали ниже 2,2 доллара за млн БТЕ — самого низкого уровня за четыре недели. Это обусловлено рекордной внутренней добычей, увеличением экспорта газа из Канады и более высоким, чем ожидалось, объемом газа в хранилищах на прошлой неделе. Добыча в США достигла рекордно высокого уровня в 102,5 млрд куб. футов в сутки в мае, превысив рекордный апрельский пик.

Импорт газа из Канады приближался к четырехмесячному максимуму в 9,7 млрд куб. футов в сутки в начале июня. Кроме того, последние данные EIA показали, что коммунальные предприятия США добавили в хранилища 110 млрд куб. м газа, превысив ожидания. С другой стороны, экспорт газа в Мексику достиг предварительного дневного максимума 7,7 млрд куб. футов в сутки, превысив предыдущие рекорды.

Кто быстрее всех съест ситуацию

Есть и еще один игрок — Азия. Страны этого региона в большей степени зависят от поставок, нежели Европа, поэтому цена для них обычно выше. Отберет ли Азия у Европы газ, который наконец подешевел? Это возможно, поскольку спрос на сжиженный природный газ в Азии в нынешних условиях может быть более высоким, чем в Европе, где наблюдается рецессия, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгений Генкин. В такой ситуации импортеры могут заплатить за поставки больше. Но это, в свою очередь, может привести к увеличению конкуренции на рынке и, впоследствии, к снижению цен.

На прошлой неделе цены на газ в ЕС обновили двухлетний минимум и отметились в районе 260 долл. за тыс. кубометров по ближним фьючерсам TTF, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Слабая экономическая активность в ЕС на фоне достаточно консервативных прогнозов по росту дают повод ожидать более низкого, чем ожидалось ранее, спроса на газ. Текущий баланс на рынке также смещен в сторону избытка поставок, что хорошо видно по динамике заполнения хранилищ (ПХГ).

По состоянию на 3 июня заполнено почти 70% объема хранилищ против характерных для этого периода 52% в среднем. Такими темпами, полагает аналитик, уже к середине августа запасы превысят 90% и до начала отопительного сезона в октябре избыток газа может оказать очень серьезное давление на цены.

Фактором неопределенности остается погода в азиатском регионе, которая может сильно скорректировать текущее потребление газа и конкуренцию за грузы СПГ на мировом рынке, считает Игорь Галактионов. Пока же потребители в ЕС без проблем обеспечивают себя поставками. Но ситуация может измениться. Рассчитывать на существенное восстановление пока не приходится, и возвращение к ценам выше 300 долл. за тыс. кубометров на горизонте месяца в таком сценарии вполне реалистично.

Праздники аутсайдеров

Природный газ можно смело назвать аутсайдером в рейтинге Сommodities по приросту с начала года со значением –66%, отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Единственный месяц в этом году, который подавал надежды на отскок, был март со скромным ростом 1,1%. В мае котировки «голубого» топлива опустились на $110 (29% к началу месяца). Июнь пока не дает оптимизма на смену тенденции, потому что с начала месяца падение составляет 8,1%.

Однако сегодня покупатели пытаются навязать борьбу, на премаркете котировки газа поднимаются на 5,5%. Сегодня цена июльского фьючерса природного газа на хабе TTF составляет 236,89 долл. за 1 тыс. куб. м. Напомню, что на прошлой неделе давали прогноз дальнейшего продолжения нисходящего тренда в диапазоне 200–250 долл., как видно ожидания оправдываются. Причины «медвежьего» тренда остаются прежними, новые драйверы отсутствуют. Межсезонье со всеми своими последствиями подыгрывает продавцам.

Ажиотаж со стороны покупателей по заполнению газовых хранилищ на предстоящую зиму или в ожидании увеличения энергопотребления в рамках летней жары тоже пока не проявляется, констатирует Сергей Чеврычкин. Потоки СПГ в Европу в мае достигли абсолютного максимума — более чем 12 млрд куб. м. — оператор Gas Infrastructure Europe. СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой — 35%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) по состоянию на 27 мая.

«Всё продам, сказало злато. Все отдам, сказал булат»

На втором месте с долей в 26% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12% — использование газа из подземных хранилищ ЕС. Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) упала до 7,2%. Это меньше, чем поставляется из Северной Африки (9,8%), но больше, чем из Великобритании (6,9%). Полагаю, что новость можно отнести к нейтральной, потому что на цифрах подтверждает переориентацию российских энергоресурсов на Восток.

Стоит обратить внимание, говорит эксперт, что поставки российского газа по «Турецкому потоку» будут остановлены с 5 по 12 июня из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. Вместе с тем, газ из России будет поступать в Турцию по другому трубопроводу — «Голубому потоку», прошедшему ремонт во второй половине мая.

«Думаю, что новость вряд ли способна существенно повлиять на ценовую конъюнктуру, потому что срок остановки короткий, скачка спроса не наблюдается и событие уже заложено в текущих котировках. Технический сигналы перепроданности природного газа продолжают усиливаются. По-прежнему по технические и фундаментальные факторы, указывающих на разворот тенденции или открытие длинных позиций в расчете на отскок, отсутствуют. Сохраняем прогноз на продолжение снижение стоимости газа в диапазон 200–250 долл.», — заключает Сергей Чеврычкин.