Акции дня: бумаги OZON растут на перспективах

Котировки маркетплейса Ozon вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 6 июня. Акции подорожали на +4,16% до 1815 руб. за штуку.

Акции росли на фоне новостей о расширении географии присутствия компании. В июле Ozon планирует начать продажи в Киргизии, а осенью выйти на рынок Армении. Также в компании ожидают рост оборота товаров(GMV) на 70% в 2023 году. Менеджмент также подтвердил, что компания сохранит публичный статус и листинг на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,48% до 2681,25 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,97% до 1038,18 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:02 мск составила 76,38 долларов за баррель (-0,29%). Российская валюта слабела– 81,34 руб. за доллар.