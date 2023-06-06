S&P 500: смешанная реальность Apple и фондового рынка

Уже сам по себе выход акций Apple – компании с самой высокой капитализацией в мире – на новый исторический максимум после обвала прошлого года был бы событием. Но он еще и случился на фоне медвежьего рынка у многих американских акций. Да что там – даже технологический индекс Nasdaq Composite вчера на минимуме дня был на 20,4% ниже своего исторического максимума.

Это результат одного из самых «узких» ралли в истории, ведомого всего лишь семью – но зато крупнейшими по капитализации – технологическими компаниями. Вчера Goldman Sachs оценил их средний прирост в этом году в 53%, а остальных 493 участников S&P 500 – в 0%.

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На самом деле, ралли поддерживало большее число бумаг – просто «весили» они меньше группы, которую уже назвали «великолепной семеркой», так что их вклад поглотили акции, снизившиеся в этом году. И все равно про такое хочется сказать: «старожилы не припомнят». Но они-то как раз помнят – и ничего хорошего не ждут.

Чаще всего это ралли сравнивают с рынком первой половины 1999 года – последней стадией надувания «пузыря доткомов». Тогда падение началось лишь в марте 2000-го, но было оно колоссальным, и нижняя точка была пройдена только осенью 2002 года.

Однако, как заметил недавно в разговоре с Barron’s глава Seabreeze Partners Management Дуг Касс, куда больше все это напоминает эпоху пятидесяти акций Nifty Fifty на заре стагфляции семидесятых. Тогда за этим последовал жесточайший медвежий рынок 1973-74 годов. «Рынки сильны, когда они широки, и слабы, когда они сужаются до горстки имен ”голубых фишек"», - процитировал он бывшего главу отдела анализа рынка Merrill Lynch легендарного Боба Фаррелла.

Эту слабость наглядно и продемонстрировала вчера Apple. В ожидании презентации первой ее настоящей новинки с 2014 года – очков дополненной и виртуальной реальности Vision Pro – акции компании вышли на исторический максимум. Они перекрыли цифры января 2022 года, S&P 500 оказался на самом высоком уровне с августа, а Nasdaq Composite – с апреля 2022 года.

Но дальше дело не пошло. По ходу презентации, где рассказывалось о MacBook Air, Mac Studio, Mac Pro, iOS 17 для iPhone и прочем, акции Apple стали сползать. И даже фирменное выражение Стива Джобса «One more thing…» («Еще кое-что»), после которого и была представлена гарнитура смешанной реальности, не помогло.

Глава Apple Тим Кук говорил, что это событие можно сравнить с появлением iPhone. Но рынок не оценил: все вроде бы хорошо, проделана большая работа, но чего-то не хватает, какой-то как раз айфоновской свежести, присущей новинкам Джобса.

Вот вроде бы и впечатляет презентация, но функции, доступные в смешанной реальности – все с того же iPhone. Возникающие в воздухе экраны и прочее выглядят здорово, но в чем-то знакомы, а в чем-то и бессмысленны. Зачем, например, для самых привычных действий со смартфоном или компьютером вообще что-то надевать на голову?

Возможно, рынок просто недооценил, недопонял новинку. Но и ралли акций в последнее время двигала вера в искусственный интеллект, а вовсе не в метавселенные – те-то родом еще из предыдущего пузыря.

На них с тех пор успели обжечься многие: мир не так стремится переселиться в виртуальную реальность, как казалось энтузиастам. На Apple с ее опытом внедрения революционных продуктов рынок все же надеялся, но теперь готов зачислить и ее в список тех, кто будет сыпать миллиарды в «черные дыры» метавселенных.

Поставила многих в тупик и цена гаджета – $3499. Возможно, он, когда появится в следующем году, будет чуть удобнее и лучше аналогов, но разница по деньгам очень уж велика. Bloomberg, правда, сообщил, что Apple работает над более дешевой версией. Тем не менее ее акции, вчера подскакивавшие на 3%, к закрытию оказались в минусе на 0,8%.

Закончили день в «красной зоне» и основные фондовые индексы США. Dow Jones Industrial Average потерял 0,6%, S&P 500 – 0,2%, а Nasdaq Composite – 0,1%.

Но если акции Apple, как и S&P 500 c Nasdaq, только вчера перевалили пик этого ралли, то главные бенефециары взлета последнего времени – полупроводниковые акции – сделали это еще неделей раньше. Индекс Philadelphia Semiconductor вчера потерял 1,64%, а от максимума прошлого вторника – уже 5,5%. Акции Nvidia, ранее лидировавшие в росте, упали на 0,4%, а от пика прошлой недели – на 6,6%.

«Ралли с начала года было узким и сфокусированным на технологиях, и мы считаем, что его основы ненадежны, - писал вчера клиентам глава отдела стратегии акций США Barclays Вену Кришна. – Легкие деньги уже сделаны, и путь наименьшего сопротивления, возможно, больше не ведет к росту».

