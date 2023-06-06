Аналитики отметили рост числа россиян с доходами выше среднего уровня

Число граждан РФ с доходами выше среднего уровня увеличилось на 9,4 млн человек.

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Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Доля населения с ежемесячными доходами от 45 тыс. руб., то есть выше среднероссийского уровня, в 2022 году увеличилась на пятую часть, до 36,2%», — говорится в сообщении. Уточняется, что в общей сложности доход выше среднего по итогам 2022 года получает 53,1 млн человек против 43,8 млн годом ранее.

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В Чукотском автономном округе к этой категории относится наибольшая доля — 78,2% — жителей региона, или 37,4 тыс. человек. На Ямале показатель составляет 74,2%, в Москве — 74%, в Магаданской области — 73,2%. Самый низкий процент жителей с доходом выше среднего в Ингушетии (4,4%), Карачаево-Черкесии (6,7%), Калмыкии (7,4%) и Тыве (7,6%).

Отмечается, что треть всех россиян (32,8%) с доходами выше среднероссийского уровня сосредоточена в Москве (18,2%), Подмосковье (8,7%) и Санкт-Петербурге (5,9%); при этом наибольший процент таких граждан зарегистрирован в экономически развитых и промышленных регионах — там работает много высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем зарплат.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, в 2022 году доходы менее обеспеченных групп населения росли быстрее, чем у более состоятельных слоев благодаря повышенной индексации социальных выплат и МРОТ. «За счет этого уровень бедности опустился до исторического минимума, а неравенство в доходах населения сократилось», — отметила она.