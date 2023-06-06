Бесплатные межбанковские платежи для бизнеса

Банк «Открытие» предоставил своим клиентам – компаниям малого бизнеса и ИП – возможность два месяца не платить за обслуживание счета и межбанковские платежи. Для этого им нужно завести в банке первый расчетный счет и подключить пакет услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес».

Акция «Платежный безлимит» действует до 30 июня. Подключив один из двух стандартных пакетов услуг предприниматели получают два месяца бесплатного обслуживания счета, а если при этом их первый платеж будет проведен в течение 30 дней после его открытия – еще и безлимитные платежи на тот же срок. Также их можно получить если среднемесячный остаток на счете составит не менее 10 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.

Расчетно-кассовое обслуживание в банке «Открытие» позволяет предпринимателям удобно управлять своим бизнесом через онлайн-банк «Бизнес-портал» – полноценный электронный офис с полным комплексом операций. Также клиентам доступен сервис «Налоговая копилка», который помогает вовремя платить налоги, бизнес-карты, эквайринг и многое другое.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России.