Число жертв отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 18

В Ульяновской области зарегистрировано свыше 50 случаев отравления спиртосодержащим напитком, 18 из них обернулись летальным исходом.

Об этом информирует сайт регионального минздрава. Накануне губернатор Алексей Русских сообщил, что в результате отравления суррогатом погибли 16 человек, еще 19 находятся в больнице, до этого было известно о девяти погибших.

«С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — указывается в сообщении ведомства.

По информации и.о. министра здравоохранения области Олеси Колотик-Каменевой, в больницах региона организовали 88 дополнительных коек. Сообщается, что состояние пациентов тяжелое и средней тяжести, у некоторых наблюдается положительная динамика.

«Из московского Федерального медико-биологического агентства России в регион прибыл токсиколог, продолжают проводиться телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами по дальнейшему ведению пациентов и осуществлению координации на месте», — говорится в пресс-релизе минздрава.

В понедельник, 5 июня, стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем жителей регионов Приволжского федерального округа. Погибли жители Ульяновской, Самарской и Нижегородской области, также медики борются за жизнь двоих жителей Удмуртии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан 32-летний предприниматель из Самары. Отравления связывают с употреблением напитка «Мистер сидр» производства ООО «Анди». Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи напиток.