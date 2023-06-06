Десять триллионов ежегодно — цена «святых девяностых»

Как заявил председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза на бизнес-саммите в Ярославле, не менее 40% производственных площадей в России нуждаются в срочной реновации. По его оценке, передает «Интерфакс», на эти цели ежегодно может потребоваться более 10 трлн рублей.

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«Тридцатилетний путь сырьевой экономики привел к тому, что мы потеряли примерно половину той промышленности, которая досталась нам от Советской России. (. . .) Мы потеряли достаточно большой объем производственных площадей, и сегодня из 500 млн кв. метров около 200 млн требуют реновации, а некоторые просто сноса, — сказал Гамза. — У нас высокий износ основных фондов, очень низкий коэффициент обновления — 4% в год. Если мы будем такими темпами обновлять фонды, нам потребуется 20 лет, а еще надо расти», — добавил он.

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Необходимо, считает Гамза, решить очень серьезную, сложную задачу. Для того, чтобы развивать промышленность опережающими темпами, нужно в год более 10 трлн рублей инвестиций в промышленность, в основные средства. Необходимо проводить реновацию и строить новые производственные площади объемом около 20 млн кв. метров, тогда как сегодня объемы в России составляют менее 4 млн кв. метров.

И здесь нужна ипотека

Еще в 2022 году правительство приняло постановление о направлении более 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленных предприятий в регионах, напоминает Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube. Субсидии направляются на инвестпроекты по модернизации предприятий: на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, компенсации по лизинговым платежам и оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре. Причем, тогда в кабмине подчеркнули, что правительство продолжит финансировать региональные программы развития промышленности.

Частью решения задачи является промышленная ипотека, добавляет Ткаченко. В России в прошлом году уже запущен этот инструмент: теперь на объекты под производство можно взять льготный кредит до 500 миллионов рублей под ставки 3% или 5% на срок до 7 лет. Это поможет обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности в сжатые сроки, нарастить мощности, создать новые производственные линии. Совершенно очевидно, что власти понимают сложившуюся ситуацию и стараются ее изменить. Это можно только приветствовать, уверен эксперт.

Дело, как всегда, в недостатке инвестиций

«В 1991 году в советской России действовало около 33 тыс. крупных промышленных предприятий с основными фондами стоимостью около 200 трлн рублей (по сегодняшней оценке), — рассказал «Эксперту» Владимир Гамза. — За последние 30 лет количество крупных промпредприятий сократилось до 18 тыс., а основные фонды уменьшились примерно в 2 раза. При этом износ основных фондов составляет 52%, а производственных площадей — около 40%.»

Для обеспечения ускоренной модернизации основных фондов, реновации производственных площадей и осуществления нового промышленного строительства с использованием современных технологий и комплектного оборудования мирового уровня необходимы ежегодные инвестиции около 10 трлн рублей.

Эту задачу может решить принятая правительством РФ «Таксономия обеспечения технологического суверенитета» (Постановление 603), полагает Гамза, но — при условии значительного (в 2-3 раза) увеличения объема инвестиций в реализацию этой программы. В первую очередь необходимо остановить разрушение еще имеющегося советского промышленного потенциала.

А смотреть надо, как всегда, на Китай

Безусловно, подтверждает сопредседатель комитета по строительству «Деловой России», акционер «ГЛИМС-Продакшн» Алексей Долматов, производственные помещения, по большей части, нуждаются в реновации. За прошедшие 30 лет нового построено очень мало, а старое обветшало. Существующие производственные здания построены по устаревшим технологиям, не энергоэффективны. И затраты промышленников на строительство и создание инфраструктуры составляют до 50% в инвестиционных проектах.

Нужно стремиться к опыту китайских промышленников, уверен Алексей Долматов: они не только создают современную инфраструктуру, обеспечивающую все потребности производства, но и прекрасно оборудуют рабочие места, как с точки зрения эффективности, так и безопасности условий труда.