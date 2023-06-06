Экономика Германии преподнесла неприятный сюрприз

Статистическое управление ФРГ удивило экономистов сообщением о снижении количества новых заказов в немецкой промышленности в апреле. По сравнению с мартом общее количество промышленных заказов сократилось на 0,4%. В годовом выражении отставание составило 9,9%.

«Неожиданность» заключается в том, что экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост количества новых заказов в апреле на 3%. В минус заказы потянули, говорится в сообщении Destatis, очень крупные заказы. Без их учета заказов в апреле было на 1,4% больше, чем в предыдущем месяце.