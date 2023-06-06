Экономика Германии преподнесла неприятный сюрприз

Статистическое управление ФРГ удивило экономистов сообщением о снижении количества новых заказов в немецкой промышленности в апреле. По сравнению с мартом общее количество промышленных заказов сократилось на 0,4%. В годовом выражении отставание составило 9,9%.
«Неожиданность» заключается в том, что экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост количества новых заказов в апреле на 3%. В минус заказы потянули, говорится в сообщении Destatis, очень крупные заказы. Без их учета заказов в апреле было на 1,4% больше, чем в предыдущем месяце.
Уточнены также данные по марту: количество новых заказов в промышленности ФРГ сократилось даже не на 10,7%, а на 10,9%!
По словам главного экономиста Berenberg Хольгера Шмидлинга, с новыми заказами сейчас большая проблема.
«Компании, конечно, продолжают работать,- объяснил Шмидлинг,- но новые заказы не поступают в обычном объеме. Поэтому (у бизнеса) нет никаких причин наращивать производство».
«У производства нет перспектив для дальнейшего восстановления»,- соглашается с ним старший экономист по Европе в Capital Economics Франциска Пальмас.
Внутренние заказы в апреле выросли по сравнению с мартом на 1,6%, а вот иностранные – снизились на 1,8%. Что касается распределения по секторам, то здесь, как и следовало ожидать, большой разброс. В производстве машин, механизмов и оборудования, а также кораблей, самолетов и поездов по новым заказам зафиксирован спад, а вот в секторах электрического оборудования и автопроме – произошел некоторый рост.