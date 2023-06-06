ФРП провел первую сделку по продаже части кредитного портфеля Новикомбанку

Минпромторг России совместно с ФРП приступил к реализации концепции передачи части кредитного портфеля ФРП банкам. В условиях опережающего спроса на займы Фонда передача части портфеля банкам позволит институту развития в краткосрочной перспективе высвободить порядка 20 млрд рублей и направить их на финансирование новых проектов промышленных предприятий, не дожидаясь планового возврата займов через 2-3 года.

«Речь идет только о передаче займов, где предприятие уже запустило производство и фактически реализовало проект, ранее профинансированный ФРП. Для всех этих заемщиков после передачи портфеля в другой банк будут сохранены все льготные условия (ставка, срок, выплата процентов раз в квартал), предоставленные ФРП при финансировании проекта», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

Новикомбанк выкупил пул займов в сумме 1,3 млрд рублей. ФРП оставляет за собой контроль за реализацией 7 проектов, вошедших в пул.

В результате сделки Новикомбанк сможет пополнить свой кредитный портфель и получить компенсацию недополученных доходов по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс два процентных пункта минус ставка по займам ФРП», которую после передачи портфеля клиент будет платить уже не в ФРП, а в банк.

Объем кредитного портфеля Фонда в настоящее время составляет 263 млрд рублей. С 2015 года ФРП выдал свыше 1350 займов на общую сумму более 400 млрд рублей, из них более 140 млрд рублей — в 2022 году.

«Новикомбанк и ФРП давно и плодотворно сотрудничают по ряду направлений. В том числе, банк организует финансирование для высокотехнологичных предприятий с использованием программ поддержки Фонда, что обеспечивает доступные ресурсы для реализации промышленными предприятиями своих проектов. Проект по передаче части портфеля ФРП банкам — важная инициатива, которая обеспечит Фонд новыми ресурсами, а банки получат на обслуживание качественных заемщиков с низким уровнем риска», — сообщила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева.

АО АКБ «Новикомбанк» входит в число 25 крупнейших банков России и в 2023 году отмечает 30 лет со дня основания. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА «А+(RU)», «Эксперт РА» «ruА+» и «НКР» АА-.ru со стабильным прогнозом. Новикомбанк предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.