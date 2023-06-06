ФСБ сообщила о планах военной разведки Украины по осуществлению терактов с «грязной бомбой» в РФ

Федеральная служба безопасности РФ получила сведения о причастности главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к планированию и подготовке актов международного терроризма.

Уточняется, что в ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву лайнеров дальней авиации, дислоцированных на аэродроме «Северный» в Ивановской области, стало известно о планах украинской спецслужбы по совершению теракта на территории России с использованием «грязной бомбы». «По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым создана 3 служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Координация использования легкомоторной авиации поручена войсковой части № 3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР МОУ», — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что, в частности, разрабатывался план по доставке и закладке «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей.

«С начала года данным подразделением спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России», — говорится в сообщении.

В результате проведенных специальных операций два пилота задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ терактах, подчеркнули в ведомстве.