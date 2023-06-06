Инвесторы оценили масштабы стремлений «Озона»

Рынок акций начал сегодняшний день с мощной просадки. На негативных геополитических новостях и продолжении снижения нефти Индекс Мосбиржи падал в моменте почти на 2,5%.

Индекс достиг мощной технической поддержки, расположенной в районе 2630 пунктов, но на этом все и закончилось — отобедав, инвесторы стали окупать просадку. В результате, по итогам дня основной индикатор российского рынка акций потерял всего четверть процента.

Из высоколиквидных акций намного лучше рынка были банки. Так, ВТБ подорожал на 2,1%, а Сбер — на 1,5%. Обычно опережающее рынок движение акций финансового сектора говорит о направлении тренда. Если эта примета сбудется и на сей раз, то завтра можно ожидать продолжения отскока.

Даже на утреннем негативе не было особо сильного желания продавать «Роснефть», которая по итогам дня закрылась без изменений. Акция краткосрочно выглядит перекупленной, но это не помешает ей продолжить восходящий тренд от начала мая при улучшении инвестиционных настроений.

В лидерах же роста сегодня были расписки «Озона», подорожавшие на 4,6%. Заслуга в этом целиком принадлежит финансовому директору компании Игорю Герасимову, который сегодня выступил на форуме.

Наиболее важными стали озвученные им намерения «Озона» в текущем году увеличить оборот на 70% и войти в топ-3 ритейлеров страны. При этом он прозрачно намекнул, что в ближайшее время дивидендов акционерам ждать не стоит.

«Дивиденды надо платить, когда потенциал роста бизнеса исчерпан. Отдавать деньги акционерам надо тогда, когда компания перестала расти», — сказал Герасимов.

Впрочем, от так называемых «компаний роста» никто и не ждет распределения части прибыли, да и балансовые убытки инвесторов тоже не особо пугают. При покупке акций таких эмитентов ставка делается на рост стоимости бизнеса компании. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уверена, в частности, что заявленные руководством Ozon цели вполне достижимы, поскольку индустрия электронной коммерции в России сохраняет значительный потенциал роста.

С точки зрения технического анализа, бумага сейчас торгуется на сопротивлении. Ее рост еще на пару-тройку процентов может породить среднесрочный восходящий тренд.

Сам себя обогатил бенефициар и председатель правления «НоваТЭКа» Леонид Михельсон. Он подтвердил планы строительства завода по сжижению газа под Мурманском. Ввод завода в эксплуатацию позволит перевозить СПГ через незамерзающую акваторию без сопровождения ледоколов.

На первый взгляд, ничего нового Михельсон не сообщил, об этих планах было известно давно. Однако у нефтяных экспертов были опасения, что без европейского и американского оборудования «НоваТЭК» не сможет реализовать часть своих проектов. Сегодняшними словами Михельсон эти сомнения почти полностью развеял, и акции «НоваТЭКа» подорожали на 2,6%. Аналитики очень позитивно смотрят как на самого эмитента, так и на его акции. Однако покупать бумагу «вдолгую» сейчас просто страшно, учитывая тот факт, что тысяча кубов газа в Европе стоит менее 300 долларов, а некоторые эксперты пророчат и вовсе уход цен на газ в отрицательную область.

На старте дня продолжились агрессивные распродажи акций крупнейшего российского производителя серебра и второго по величине золотодобытчика — «Полиметалла». На пике бумага теряла более 5%, и это в дополнение к вчерашнему падению почти на 7%. Инвесторы по-прежнему не понимают, будет ли компания продавать российскую часть бизнеса. Менеджмент «Полиметалла» по этому поводу пока молчит.

Очень резко инвесторы отреагировали на решение совета директоров «Юнипро» не выплачивать дивиденды за прошлый год. До начала СВО трейдеры очень любили эту бумагу за прогнозируемые и относительно высокие дивиденды.

Крупнейшим акционером компании с долей более 80% числится немецкий концерн Uniper. Но недавно его пакет по указу президента РФ был передан во временное управление Росимущество. Естественно, что в таких условиях никто особо и не рассчитывал, что эмитент будет делиться прибылью, однако сегодня акции «Юнипро» все-таки рухнули на 5,1%.

Геополитика подкосила и рубль, который вчера пытался начать фазу роста. Сегодня российская валюта подешевела к доллару почти на 0,6%. Последняя сделка прошла по котировке 81,4025 руб. за доллар.

Многие аналитики уже несколько дней в своих обзорах отмечают, что рубль способен немного подрасти, но эта зарождающаяся тенденция может быть сломлена геополитическими негативами, что мы сегодня и увидели.

Возможно, завтра риски уменьшатся, и пара доллар-рубль вновь возьмет курс на «круглую» отметку 80.