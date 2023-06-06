Известный зарубежный политолог заметил странную деталь в поведении Зеленского

Известный бразильский политолог Лукас Лейрос заметил странную деталь в поведении президента Украины Владимира Зеленского.

В статье для издания InfoBRICS, выдержки из которой публикует РИА Новости, он обращает внимание на то, что глава «незалежной» уехал за границу в разгар боевых действий в Артёмовске.

«Его недавнее длительное международное турне, предположительно в поисках дипломатической поддержки, воспринималось всеми как своего рода бегство», – отмечает политолог.

По его словам, отсутствие Зеленского на Украине в наиболее тяжёлые для неё дни вызвало море непонимания и осуждения.

«Для государства, которое втянуто в вооруженное противостояние, нет ничего хуже того, что их президент является трусом или дезертиром. Хотя Киев и Вашингтон стараются продемонстрировать единство, на самом деле внутреннее управление США и Украины испытывает много трудностей», – резюмировал Лейрос.

Как ранее писал «Эксперт», бывший вице-премьер Украины (2002-2007), экс-министр образования и науки Украины (2010-2014) Дмитрий Табачник поставил диагноз Зеленскому. Состояние главаря киевского режима он описал фразой: «Бешенство не лечится».