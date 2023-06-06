JPMorgan увидел признаки дедолларизации

Экономисты крупнейшего американского банка JPMorgan уверяют, что в глобальной экономике все заметнее признаки дедолларизации несмотря на сохранение американской валютой доминирующего положения в глобальной финансовой системе. К негативным для американского доллара факторам и событиям они относят резкое повышение ключевой ставки в течение года ФРС, санкции, исключившие Россию из глобальной банковской системы, а также все громче высказываемое Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, т.е. членами БРИКС, намерение максимально отказаться от американского доллара и, возможно, ввести собственную валюту по образцу еврозоны.
Мира Чандан и Окавия Попеску из JPMorgan подчеркивают, что доллар продолжает править миром, но если присмотреться, то это уже не безраздельное правление, как пару-тройку десятилетий назад. Картина все больше усложняется и быстро становится неоднозначной. С одной стороны, доля доллара в объемах валютных торгов близка к историческому максимуму и составляет сейчас 88%, а в торговле она держится на одном уровне пару последних десятилетий, но с другой, во многих других областях позиции американской валюты ослабли. К примеру, доля доллара в международных валютных резервах, по данным МВФ, опустилась до рекордного минимума в 58,36%. Однако даже эта исторически минимальная доля значительно превосходит доли других глобальных валют. Кстати, в последнее время семимильными шагами растет доля золота в валютных резервах: за пять последних лет она выросла с 11 до 15%.
«Появляются отдельные признаки дедолларизации»,- объясняют ситуацию на валютных рынках банковские аналитики.
Чандан и Попеску уверены, что процесс дедолларизации будет идти долго. Важным рубежом в нем стали события на Украине, после начала которых США и их союзники арестовали и заморозили российские валютные резервы.
За последние 15 месяцев БРИКС сделал немало для подрыва гегемонии доллара. Саудовская Аравия начала, например, продавать Китаю нефть за юани. О частичном переходе в двусторонней торговле на расчеты в национальных валютах заявили не так давно Бразилия и КНР. Москва и Пекин сейчас тоже проводят значительную часть расчетов в двусторонней торговле в рублях и юанях.
Наряду с евро юань является главным соперником американской валюты, хотя до доллара ему с его 7-процентной долей в объеме валютных торгов, конечно, еще очень далеко. Далековато юаню еще и до евро несмотря на то, что доля общеевропейской валюты за последнее десятилетие из-за сверхнизкой учетной ставки снизилась на 8% до 31%. Сильно пока уступает юань доллару с евро и в платежах SWIFT: 2,3%; 43% и 32% соответственно.