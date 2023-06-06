JPMorgan увидел признаки дедолларизации

Экономисты крупнейшего американского банка JPMorgan уверяют, что в глобальной экономике все заметнее признаки дедолларизации несмотря на сохранение американской валютой доминирующего положения в глобальной финансовой системе. К негативным для американского доллара факторам и событиям они относят резкое повышение ключевой ставки в течение года ФРС, санкции, исключившие Россию из глобальной банковской системы, а также все громче высказываемое Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, т.е. членами БРИКС, намерение максимально отказаться от американского доллара и, возможно, ввести собственную валюту по образцу еврозоны.

Мира Чандан и Окавия Попеску из JPMorgan подчеркивают, что доллар продолжает править миром, но если присмотреться, то это уже не безраздельное правление, как пару-тройку десятилетий назад. Картина все больше усложняется и быстро становится неоднозначной. С одной стороны, доля доллара в объемах валютных торгов близка к историческому максимуму и составляет сейчас 88%, а в торговле она держится на одном уровне пару последних десятилетий, но с другой, во многих других областях позиции американской валюты ослабли. К примеру, доля доллара в международных валютных резервах, по данным МВФ, опустилась до рекордного минимума в 58,36%. Однако даже эта исторически минимальная доля значительно превосходит доли других глобальных валют. Кстати, в последнее время семимильными шагами растет доля золота в валютных резервах: за пять последних лет она выросла с 11 до 15%.