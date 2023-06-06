Кабмин выступил против запрета хранения более 1 млн рублей незадекларированных наличных

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не одобрила инициативу о запрете хранения незадекларированных наличных средств в сумме, превышающей 1 млн руб.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина на документ.

Автором инициативы является депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман, пишет агентство. Парламентарий выступал за то, чтобы дополнить Уголовный кодекс новой статьей — неправомерный оборот наличных средств платежей. По его замыслу, она должна была ввести ответственность за хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной либо превышающей 1 млн руб., без уведомления налогового органа и указания происхождения средств.

«Введение предлагаемой ответственности не отвечает требованиям к криминализации деяний, создает риски неблагоприятных последствий для законопослушных граждан, имеющих накопления и не пользующихся услугами банков. Следует также учитывать, что законодательством Российской Федерации не установлен запрет на хранение наличных денежных средств и не предусмотрено обязательное требование об уведомлении налогового органа о хранимых наличных денежных средствах с указанием их происхождения», — говорится в отзыве правительства.

В кабмине также указывают на то, что расчеты, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, согласно законодательству могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы.

Отмечается, что, по мнению автора инициативы, принятие такой нормы позволит создать правовой механизм противодействия финансированию терроризма и экстремизма, коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, однако УК уже предусматривает ответственность за финансирование терроризма и экстремистской деятельности.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — указывается в документе.