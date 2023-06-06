Кремль прокомментировал разрушение Каховской ГЭС

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами прокомментировал разрушение Каховской ГЭС.

По словам представителя Кремля, ГЭС обрушилась в результате преднамеренной диверсии со стороны Украины, передаёт РБК.

«Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идёт о преднамеренной диверсии украинской стороны, – подчеркнул он. – Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжёлые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые ещё только предстоит установить».

Пеков предположил, что диверсия на Каховской ГЭС связана с «неудачным наступлением» ВСУ.

«Украинские вооруженные силы сейчас не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», – пояснил он.

При этом Песков считает, что ещё одной целью данной диверсии является лишения Крыма воды.

«Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал, резко сокращается», – пояснил он.

Говоря о возможных последствиях разрушения Каховской ГЭС для водоснабжения Крымского полуострова пресс-секретарь главы государства отметил в водоснабжении Крыма энергичные шаги предпринимались ещё до того, как был возвращён к жизни Северо-Крымский канал, сообщает «Коммерсант».

«Поэтому определённые наработки уже есть, имеется и определённый запас прочности – я говорю об уровне воды там в водохранилище. А в остальном – ну, ситуация только возникла, специалисты работают», – сказал он.

По Запорожской АЭС представитель Кремля заявил следующее: «Там есть тема охлаждения, пока мы слышали заявления от экспертов о том, что сейчас никакой угрозы нет, опасности нет. Но здесь за детальной информацией нужно обращаться к специалистам».

При этом все обвинения в адрес Москвы Песков отверг, сообщив, что в настоящее время Путин получает доклады от Минобороны и других служб.

Как ранее писал «Эксперт», украинские боевики продолжают наносить артиллерийские удары по району Каховской гидроэлектростанции. По словам очевидцев, несколько снарядов упали в Новой Каховке.

В свою очередь глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил об эвакуации жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра. При этом он отметил, что разрушение задвижек Каховской ГЭС, которая в ночь на 6 июня подверглась обстрелу со стороны ВСУ, привело к повышению уровня воды на пять метров. Как отметил Леонтьев, избежать смертей удалось только благодаря тому, что и ГЭС выстояла, и службы работают.

Наша справка

Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года находится в составе России.