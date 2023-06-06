«Люди одной ногой уже выбрали Колыму»: глава Магаданской области рассказал Путину о развитии региона

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал, что регион поднялся с 54 места на 14-е в рейтинге привлекательности инвестиций. В этом году запускаются две золотоизвлекающие фабрики и «очень интересный комплекс по переработке рыбьего жира». Многие вахтовики и сезонные рабочие уже «одной ногой выбрали Колыму», поэтому теперь создаются условия, чтобы их жены приняли решение о переезде в богатый регион, отметил он.

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Во время рабочей встречи Владимир Путин обратил внимание губернатора, что несмотря на высокий уровень зарплат отток населения из региона продолжается. Носов на это ответил, что высокие заработные платы формируются в основном за счет вахтовиков и сезонных рабочих, зарабатывающих по 300 тысяч за сезон, а также квалифицированных работников золотоизвлекающих фабрик, которые «зарабатывают очень много, но увозят эти деньги из Магадана и Магаданской области».

«Благодаря тому, что авиабилеты на Дальний Восток стали достаточно доступны, не только гости и туристы едут, но и достаточно выгодно становится сегодня – или стало уже – золотодобывающим компаниям самолетом туда-сюда, скажем так, возить вахту. И поэтому одной ногой у нас люди уже выбрали Колыму – это место работы, и мы создаем условия. Но главное решение принимают все-таки женщины, жены. Если они примут решение переехать или сочтут возможным к месту работы мужа, мы и здесь найдем работу для женщин: это и в сфере образования, здравоохранения и так далее», — цитирует пресс-служба Кремля Носова.

Глава государства при этом отметил, что, принимая решение, где жить, человек учитывает не только уровень зарплаты, но и условия проживания: «ЖКХ, систему образования, здравоохранения, социальную сферу в широком смысле этого слова», подчеркнув, что именно с системой ЖКХ на Колыме проблем «еще очень много». Глава региона заверил президента, что условия для проживания на Колыме меняются, намечена «большая модернизация», планируется строительство сетей, обновление ЖКХ, возведение нового жилья, в том числе арендного.

«Мы наметили большую программу дальнейшего развития Колымы в рамках мастер-плана – это 63 мероприятия на 220 млрд рублей, и она уже реализуется, часть реализована», — добавил губернатор.

