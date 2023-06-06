Мэр Новой Каховки сообщил об эвакуации жителей около 300 домов на берегу Днепра

Украинские боевики продолжают наносить артиллерийские удары по району Каховской гидроэлектростанции.

По словам очевидцев, несколько снарядов упали в Новой Каховке, передает «РИА Новости».

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил об эвакуации жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра. «Сейчас мы проводим отселение граждан, которые непосредственно находятся на берегу. Город продолжает подвергаться прямо сейчас обстрелам ракетным. Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы и уже сейчас эвакуируются», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Разрушение задвижек Каховской ГЭС, которая в ночь на 6 июня подверглась обстрелу со стороны ВСУ, привело к повышению уровня воды на пять метров, рассказал Леонтьев. «На настоящий момент — около 5 м подъем воды. Прибрежные зоны ниже по течению всех населенных пунктов — Новая Каховка, Днепряны, Корсунка и далее — затоплены. Катастрофа уже есть, избежать смертей удалось только благодаря тому, что и ГЭС выстояла, и службы работают. Люди, которые находятся в непосредственной близости от воды, переводятся в сухие места», — проинформировал мэр, добавив, что эвакуация части населения готовится, однако она не будет масштабной.

Прогнозировать развитие ситуации трудно, возможно продолжение разрушения ГЭС, предупредил Леонтьев. Он уточнил, что уже затоплены канализационные станции, разрушены линии электропередачи. Более значительных разрушений удалось избежать, поскольку дамба утояла — разрушены только надводные сооружения.

По словам Леонтьева, станция не подлежит ремонту, ее предстоит отстраивать заново. «Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту ГЭС, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы», — заявил градоначальник.

Повреждение станции привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды поднимается, власти готовы к частичной эвакуации 14 прибрежных поселков.

Водоснабжение Севастополя не пострадает из-за разрушения задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области и сброса воды из Каховского водохранилища, сообщил между тем в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он пояснил, что Севастополь использует воду из собственного водохранилища, где достаточно запаса, а также имеет резервные источники водоснабжения.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы подтопления в Крыму нет; однако есть риск того, что Северо-Крымский канал будет мелеть. Сейчас запасы воды в канале составляют порядка 40 млн куб. «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски», — заявил Аксенов.

Оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС возглавил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. Он рассказал, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС.