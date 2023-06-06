Минфин оценил доходы и расходы бюджета за пять месяцев

По предварительной оценке Минфина, в федеральный бюджет в январе-мае поступило 9,818 трлн рублей доходов, что на 19% ниже, чем за аналогичный период 2022 года (в мае +1,2% год к году). Объем расходов предварительно оценивается в 13,229 трлн рублей, превышая показатели аналогичного периода прошлого года на 27%. Таким образом, дефицит федерального бюджета за пять месяцев составил 3,411 трлн рублей, следует из данных, представленных на сайте министерства.

Статья по теме: Бюджет: гонка доходов и дефицита вышла на новый этап

Объем нефтегазовых доходов в январе-мае ведомство оценило в 2,853 трлн рублей (-50% год к году), связав уменьшение с высокой базой сравнения 2022 года, снижением котировок цен на нефть Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

«Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год). Уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года – особенно во втором полугодии. При этом использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», — отметили в Минфине.

Ненефтегазовые доходы в январе-мае составили 6,965 трлн рублей, что на 9% больше аналогичных прошлогодних показателей. Минфин указал, что такой объем свидетельствует о некотором превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

«Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) нормализовалась после временного сокращения в январе, связанного с действием единовременных факторов (ускоренный порядок возмещения НДС, возврат переплат налога на прибыль) и вышла в устойчиво положительную область – в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)», — сообщили в ведомстве.

Объем расходов за пять месяцев Минфин предварительно оценил в 13,229 трлн рублей (+27% год к году), из которых 3,334 трлн рублей составили госзакупки. В министерстве при этом отметили, что месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.

