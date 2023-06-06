Минобороны предложило информировать о призыве по мобилизации посредством СМС-рассылки

Министерство обороны РФ предложило изменения в положение о призыве граждан по мобилизации.

Так, оповещать мобилизованных можно посредством СМС-уведомлений, говорится в разработанном ведомством проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <...>, личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг», — указывается в документе.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые нововведения позволят сократить сроки проведения оповещения по мобилизации и повысить его качество.

Сейчас военные комиссариаты информируют граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации, выписывая повестки.

