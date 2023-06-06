Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

Минобороны на брифинге 6 июня сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции (СВО).

Согласно данным, которые озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ночь на 6 июня ВКС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражён, цель удара достигнута.

В районе города Артёмовск (украинское название Бахмут) активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены 4 попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Клещеевка (ДНР) и 77-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Берховка (ДНР) Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено.

На Донецком направлении уничтожено более 260 боевиков ВСУ, 5 танков, 4 боевые бронированные машины, 4 пикапа, 3 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 установки РСЗО «Град», 2 гаубицы (Д-30 и «Мста-Б»), самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции и артиллерийская система М777 производства США.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Кисловка (Харьковская область) и Розовка (ЛНР). Пресечена деятельность 4-х украинских ДРГ. Уничтожено до 40 боевиков, 3 автомобиля, 3 установки РСЗО «Град» и боевая бронированная машина.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Кузьмино (ЛНР) и Торское (ДНР). Уничтожено до 60 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 25 боевиков, 2 пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах. В районах населённых пунктов Богдановка, Доброволье (ДНР) и Щербаки (Запорожская область) уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.

Российские средства ПВО сбили 2 самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Бабино (Херсонская область) и Никольское (ДНР); истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Андреевка (ДНР); два украинских вертолёта Ми-8 в районах населённых пунктов Новодаровка (Запорожская область) и Водянское (ДНР). Перехвачены крылатая ракета Storm Shadow, противорадиолокационная ракета HARM, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожены 19 БПЛА в районах населённых пунктов Опытное (ДНР), Кременная (ЛНР), Урожайное, Токмак и Пшеничное (Запорожская область).

