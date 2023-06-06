На ЦИПР-2023 подвели итоги работы индустриальных центров компетенций за год и определили главные направления импортозамещения на следующие годы

В конференции приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и представители крупнейших госкорпораций.

ЦИПР-2023 традиционно стал ключевой площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. В конференции приняли участие более 7 тысяч человек из 2 тысяч компаний и 77 регионов России, а также 8 иностранных делегаций (КНР, Индия, ЮАР, Беларусь, Иран, Турция, Казахстан, Бразилия). В рамках деловой программы состоялось 88 дискуссий, на которых выступили более 700 спикеров. Выставочная экспозиция составила 5500 м2 и 102 стенда с прорывными российскими решениями в области цифровых технологий. За время проведения конференции было подписано 63 соглашения, а в онлайн-музее DECIPRALAND было выставлено 120 работ от 40 художников. Центральными темами деловой программы конференции стали итоги работы за год и перспективы развития в сфере импортозамещения в России, совершенствование и популяризация российского софта, цифровые решения, влияющие на социальную экономику, культуру и тренды.

Во второй день ЦИПР-2023 прошло главное пленарное заседание «Цифровая независимость промышленной России», в котором приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор «Объединённая судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, президент, председатель Правления «Норильский никель» Владимир Потанин, генеральный директор «Северсталь» Алексей Мордашов, генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков, заместитель генерального директора «ОДК» Александр Иноземцев, генеральный директор «КАМАЗ» Сергей Когогин. В 2022 году на пленарном заседании ЦИПР Михаилом Мишустиным было объявлено о создании индустриальных центров компетенций по ключевым отраслям экономики с целью импортозамещения ПО. На ЦИПР-2023 были подведены итоги развития ИЦК, премьер-министр дал ряд поручений, в том числе о запуске второй волны проектов разработки ИТ-решений по предложениям ИЦК.

В рамках ЦИПР ключевые игроки рынка заключили соглашения, презентовали новые решения, поделились результатами работы своих продуктов.

Помимо деловой программы в рамках ЦИПР прошли чемпионаты, фестивали и спортивные состязания.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ЦИПР-2023 открыл презентацию международного чемпионата «Битва роботов». На стенде вице-премьер познакомился с командами и посмотрел выступления роботов. В специально оборудованном павильоне участники провели показательные бои, а гости стенда попробовали самостоятельно управлять роботами.

На «Робофесте» лучшие команды нижегородских детских технопарков «Кванториум» представили свои проекты. За три дня гости фестиваля могли познакомиться с лучшими детскими проектами в области робототехники, увидеть показательные полеты на микродронах, а также принять участие в мастер-классах.

Также на ЦИПР-2023 прошел турнир по фиджитал-баскетболу «Игры будущего». Фиджитал-баскетбол - это совмещение интерактивного баскетбола и баскетбола 3×3, где игроки сначала соревнуются в NBA2K на игровых приставках, а затем переходят на реальную игровую площадку.

VIII ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» прошла в конгрессно-выставочном центре «Нижегородская Ярмарка». Организатором конференции является компания «ОМГ». Стратегическим партнером выступили Госкорпорация Ростех, Госкорпорация «Росатом», «Ростелеком». Мероприятие прошло при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области. Генеральный партнёр: НАЦПРОМ технологическое партнерство. ВИП-партнеры: Институт развития ДОМ.РФ, ЛУКОЙЛ, Группа «Россети», «Национальная компьютерная корпорация». Официальные партнеры: ТРАНСНЕФТЬ, VK, МТС, МегаФон, РЕД СОФТ, ГК «Астра», ГК «Аметист Групп», СБЕР, «Газпромбанк», ПСБ, группа компаний СКБ Контур, Т Плюс, NtechLab, компания-разработчик МойОфис, фирма «1C», ГК ICL, Группа Т1, СИБУР, Sitronics Group, F+tech, ОС Аврора (ОМП), «Ростелеком-ЦОД», Гравитон, «Базис», «Норникель», ПК АКВАРИУС, Страховая Группа «СОГАЗ», «Лаборатория Касперского», «Газпром нефть», ОАО «РЖД», группа компаний «Максима», «Газпром-Медиа Холдинг», Rutube, Premier, Yappy. Партнер панельной дискуссии: Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования. Экспоненты: «Нетрика», Осмокод, Webinar Group, Rocket Group, Авада, «Челнок», ООО «НПО Криста», «Контроль ИТ», IT-компания STM Labs, Хоулмонт, НИТУ МИСИС, ИНЛАЙН ГРУП, «Мангазея Технолоджи», Гознак, TrueConf, «Код Безопасности». Бизнес-партнеры: ГТЛК, ГК «Урбантех», «РОТЕК Диджитал Солюшнс», Финвал-Инжиниринг, «Инфосистемы Джет».