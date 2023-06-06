Названы профессии, представителям которых сложнее всего получить микрозайм

С начала текущего года микрофинансовые организации (МФО) ужесточили требования к заемщикам из так называемых «депрессивных» отраслей. Если представителям финансовой и юридической сфер, госслужащим или работникам промышленных компаний займы предоставляют охотно, то гражданам, занятым в кинобизнесе, автомобильном секторе и фитнесе, — почти всегда отказывают. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные микрофинансовой компании MoneyMan.

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«По итогам пяти месяцев 2023 года микрофинансовые организации ужесточили требования к заемщикам, занятым в кинобизнесе, автомобильном секторе и фитнесе. Они получали 81–88% отказов. К рискованным сферам деятельности заемщика с точки зрения его возможности выполнять взятые на себя финансовые обязательства также относятся общепит, гостиничный бизнес, туризм, сфера услуг, строительная отрасль, розничная торговля и индустрия развлечений. Отказы получают 67–76% заемщиков, занятых в этих отраслях», — сообщили в МФК.

Там также отметили, что такое избирательное поведение кредиторов было характерно еще для периода пандемии, когда многие отрасли столкнулись с простоями.

Наименее рискованными с точки зрения МФО считаются работники финансовой и юридической сфер, IT-отрасли, госсектора, сферы образования и промышленности. Такие клиенты получают одобрение на 5–10% чаще среднего заемщика. В MoneyMan считают, что деятельность в некоторых сферах «вырабатывает у людей финансовую дисциплину», кроме того, такие работники имеют стабильный и регулярный заработок.

