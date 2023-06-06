Власти немецких регионов начали запрещать покупку гособлигаций США

Мало кто за пределами Германии обратил внимание на принятие ESG-закона в немецкой земле Баден-Вюртемберг, кстати, одной из самых богатых в Германии, где находятся штаб-квартиры таких немецких промышленных гигантов, как, например, Mercedes-Benz Group AG и Robert Bosch GmbH. Как вскоре выяснилось, это следовало сделать как минимум Министерству финансов США, потому что новый закон фактически запрещает инвестировать в этой земле на юго-западе ФРГ в американские гособлигации. Дело в том, что новые фильтры экологического, социального и корпоративного управления стали причиной помещения американских бумаг в «черный» список немецких инвесторов, потому что США не ратифицировали ряд соглашений и договоров в таких сферах, как, например, права женщин. Кстати, вместе с Америкой в «черный» список согласно новому закону попали также Финляндия, Латвия и Греция.

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«Разрыв между политиками ЕС и США (в отношении ESG) продолжает расширяться,- объясняет финансовый аналитик BloombergNEF Майя Годемер.- В Европе убеждены в том, что риски ESG в финансовом отношении вполне материальны, а в США этот вопрос по-прежнему широко обсуждается. Некоторые американские политики видят в инвестиционных стратегиях ESG лишь способ продвижения либеральной политической программы».

Во Флориде, например, в прошлом месяце вообще запретили инвестировать общественные средства в ESG-проекты и программы. Флоридские законодатели даже запретили продавать на территории штата ESG-бонды, при помощи которых финансируется «зеленая» энергетика. Американские банки и финансовые организации сейчас стараются вообще не использовать эту аббревиатуру, а не менее десятка губернаторов хотят последовать примеру Рона Десантиса.

В Евросоюзе и, в первую очередь, в Германии все иначе. Там примеру Баден-Вюртемберга планирует последовать или уже последовали другие немецкие земли. Кстати, законодатели Баден-Вюртемберга тоже не первые, где инвестирование теперь неразрывно связано с принципами ESG. Первым такой закон, запрещающий американские гособлигации и акции компаний, работающих на ископаемых видах топлива, приняли в Шлезвиг-Гольштейне. Пенсионные фонды Бранденбурга, Гессе и самой богатой немецкой земли – Северного Рейна-Вестфалии в этом году уже вложили 11 млрд евро в биржевые индексы, связанные с климатической повесткой и исключающие компании, не признающие принципов ESG.

Впрочем, волноваться Джанет Йеллен по поводу казначейских облигаций США, по крайней мере в Баден-Вюртемберге, как минимум, пока еще рано. Влияние нового закона на американские гособлигации будет носить скорее символический, чем практический характер, потому что доля Германии незначительна: по последним данным, лишь 85 млрд долларов из 24 трлн общего объема находящихся в обращении американских гособлигаций.









