Политический аналитик Александр Пылаев объяснил, зачем Украина разрушила Каховскую АЭС.

В интервью изданию Pravda.Ru он предположил, что это являться частью плана Киева по захвату Запорожской АЭС.

«Киевский режим интересует не наступление в Херсонской области, а уменьшение количества воды выше в водохранилище, которое находилось выше Каховской дамбы», – подчеркнул.

По его мнению, основной удар ВСУ собирается нанести в Запорожской области, когда снизится ширина водной преграды перед атомной станцией.

«Украинские власти интересует возможность атаки на ЗАЭС. Они много раз предпринимали попытки переплыть на это водохранилище и атаковать станцию. Это для них более ценный приз», – резюмировал политический аналитик Пылаев.

Как ранее писал «Эксперт», министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 6 июня киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершён подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий.

Наша справка

Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года находится в составе России.

