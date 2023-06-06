«Россети» в 2022 году нарастили чистую прибыль почти в два раза

Чистая прибыль компании «Россети» по РСБУ выросла почти в два раза по итогам 2022 года и составила 54,21 млрд руб. против 27,68 млрд годом ранее.

Об этом говорится в отчете группы, опубликованном в материалах к собранию акционеров.

Выручка холдинга увеличилась на 2,4%, до 253,53 млрд руб.; валовая прибыль поднялась на 27,4%, до 79 млрд; прибыль до налогообложения выросла на 78%, до 71 млрд руб.

Показатель скорректированной EBITDA компании за прошлый год увеличился на 7,4 млрд руб. (+6%) по сравнению с 2021 годом и превысил 130 млрд руб.; объем долгового портфеля на конец года составил 321,4 млрд руб.

Уровень долговой нагрузки по показателю чистый долг/EBITDA равнялся 2,32, что на 0,02 ниже планового показателя на 2022 год, но при этом на 0,86 выше аналогичного показателя за 2021 год вследствие существенного роста объемов финансирования инвестиционной программы за счет кредитных средств.

«Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В группу входят 43 дочерних и зависимых общества, среди которых 16 распределительных сетевых компаний. В их числе «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и прочие. В управлении группы находятся 2,45 млн км линий электропередачи, по сетям компании передается свыше 77% всей вырабатываемой в РФ электроэнергии. Общая численность персонала составляет порядка 230 тыс. человек.