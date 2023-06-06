Серебро — как золото, только реагирует резче

Фьючерсы на серебро упали ниже 23,2 доллара за унцию, приблизившись к двухмесячному минимуму — отметке 22,8 доллара, достигнутой 25 мая, на фоне «ястребиного» прогноза Федеральной резервной системы и снижения спроса на безопасные активы. Президент Джо Байден дал тогда понять, что правительство США намерено согласовать условия повышения потолка госдолга, ослабив недавние опасения по поводу дефолта, который мог произойти в Америке.

Тем временем стабильная инфляция и свидетельства того, что экономика США оказалась устойчивой к повышению стоимости заимствований, поддержали ставки на то, что Федеральная резервная система может продлить кампанию ужесточения монетарной политики на своем июньском заседании. Как следствие, инвесторы сократили позиции по безопасным активам, таким как драгоценные металлы.

Статистика и впрямь, не радует «лунный металл». Рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США оказал давление на стоимость серебра. Но и в целом динамика цен на металл в этом году оставалась очень волатильной. За первые три месяца 2023 года цена выросла почти на 9%. Однако после достижения сильной зоны сопротивления в районе 25,3—26,8 доллара ситуация изменилась, и с мая серебро ушло в нисходящий тренд.

В понедельник 5 июня пара XAG/USD продолжила падение — после того, как она снизилась на 1,08% в пятницу. На момент публикации серебро торгуется на уровне 23,38 доллара, в начале лондонской сессии оно подешевело на 0,94%. Индекс доллара в настоящее время торгуется на двухмесячных максимумах, что привело к снижению цены серебра за унцию.

Следующая неделя станет для серебра очень важной: будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за май. Кроме того, Федеральная резервная система США примет решение по процентным ставкам в следующую среду. Большинство аналитиков прогнозируют окончательное повышение ставки на 25 б.п. на предстоящем заседании FOMC. И скорее всего, по мере приближения этих событий рынки будут сохранять волатильность.

Будет падать, пока не начнет расти

Цены на серебро в последние годы подвержены высокой волатильности, подтверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. Всплеск инфляции стал важным фактором их роста. Инвесторы стремятся защитить свои капиталы, а серебро имеет статус актива убежища. Кроме того, оно, помимо инвестиционной привлекательности, является промышленным металлом, широко применяемым в высокотехнологичных производствах.

Основные области применения серебра — электроника, медицинское оборудование, фотоэлементы, включая солнечные панели, а также электромобили, отмечает эксперт. Поэтому ситуация с замедлением или ростом промышленного производства в мире также оказывает сильное влияние на цену этого металла. Если добавить к этому повышение процентных ставок ФРС, укрепившее доллар, и негативно повлиявшее на цены сырьевых товаров, то станет понятно, почему стоимость серебра опускалась ниже 18 долл. за унцию.

Тем не менее, ожидания того, что Федрезерв заканчивает цикл ужесточения, помогли ценам восстановиться, а банковский кризис в США в марте лишь ускорил рост, констатирует Островский. В итоге серебро в моменте стоило выше 26 долл. за унцию.

И все же, в целом металл находится в сложной ситуации. Если ФРС закончит повышать ставки, то доллар будет падать на глобальном рынке, что должно вызвать рост цен на серебро. Но явные признаки замедления мировой экономики и слабые промышленные данные из Китая давят на них и толкают вниз. И пока китайская и глобальная экономики не начнут показывать темпы роста, серебро может опуститься ниже 22,5 долл. за унцию, считает Островский. В случае рецессии промышленные металлы всегда снижаются, а инвесторы в качестве защиты предпочитают золото.

В долгосрочной же перспективе серебро имеет сильный потенциал роста. В США Байден продвигает «зеленую» энергетическую повестку и переход на электромобили, что увеличит спрос. Подобная ситуация также наблюдается в Европе и Китае.

Серебро по осени считают

Серебро растет и падает вслед за золотом, только его цена колеблется резче, и колебания в среднем по году гораздо заметнее, отмечает, в свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. С октябрьских минимумов серебро подорожало вдвое сильнее, чем золото (30% против 15%), но этот рост идет с мощными откатами вниз на 10—15%. Последний такой откат (более чем на 10%, с 26 до 23 долларов за унцию) был в мае, и он пока не закончился.

Основной драйвер для обоих металлов — ожидания по ставке ФРС, соглашается эксперт. Рынок уже мысленно ушел в цикл снижения, отчего доходности облигаций США поползли вниз, а доллар начал стабильно падать к другим резервным валютам. Как следствие, падение доллара играет в пользу золота и серебра.

Влияет на стоимость серебра и реальный (промышленный) спрос — здесь он чуть важнее, чем в случае с золотом. Основные рынки «лунного металла» (Индия и Китай) пока не в форме, но осень — сезон больших продаж, и поставщики заранее готовятся к росту продаж серебра, подкупая фьючерсы уже сейчас.

Вероятно, предполагает Валерий Емельянов, серебро сможет обновить трехлетние максимумы, поборовшись за 30 долларов за унцию. Это может случиться летом или в последующие месяцы. Но долго на достигнутых высотах оно вряд ли задержится, и к концу года металл может оказаться лишь немного дороже, чем сейчас — около 25 за унцию.